Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Donderdag 7 februari: het 'klimaatspijbelen', IS-strijders geven zich over en reddingswerkers in Istanboel na het instorten van een woongebouw.

Ruim vijftienduizend scholieren hebben onder schooltijd een mars door Den Haag gelopen om hun zorgen over klimaatverandering te uiten. Ze willen dat er meer actie wordt ondernomen. (Foto: ANP)

Strijders van Islamitische Staat (IS) en hun familieleden trekken weg uit het laatste IS-bolwerk in het oosten van Syrië en gaan richting het dorp Baghuz. Hier geven ze zich over aan de militaire coalitie SDF. (Foto: ANP)

Reddingswerkers hebben een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald nadat een woongebouw in Istanboel woensdag instortte. Naast deze vrouw, zijn er nog elf andere mensen gered. Drie mensen zijn om het leven gekomen. (Foto: AFP)

Een 31-jarige man is woensdagavond doodgeschoten door de politie bij De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam. Een dag later is gebleken dat hij een nepwapen bij zich droeg en het mogelijk om een 'suicide by cop' gaat. (Foto: ANP)

Het lichaam in het wrak van het vliegtuig waarin de vermiste Cardiff City-spits Emiliano Sala zat, is geborgen en wordt onderzocht. Het toestel met de spits en een piloot aan boord stortte maandagavond 21 januari neer. Wrakstukken werden pas zondagochtend op de bodem van het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gevonden. (Foto: ANP)

Gucci heeft na kritiek, die vooral op sociale media werd geuit, besloten een trui uit de nieuwe collectie te halen. Het kledingstuk werd racistisch genoemd en vergeleken met blackface. (Foto: Gucci)

Er zijn beelden opgedoken van de afsluiting van de Las Tienditas-brug tussen Venezuela en Colombia. De Venezolaanse regering heeft containers neergezet om de humanitaire hulp te blokkeren die de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó naar het land wil halen.