Eurocommissaris pleit voor één leider Europa

Hiervoor pleit de Franse eurocommissaris Michel Barnier (Interne Markt) in een interview met NU.nl.

‘Een toekomstvisie’, aldus Barnier over zijn voorstel. "Ik denk dat het nodig is meer democratie in de top van de Europese Unie te brengen. Europa moet meer een gezicht krijgen. Dan weten de mensen wie verantwoordelijk is."

Gekozen

De leider van de Europese Commissie en de Europese Raad zou volgens Barnier dezelfde persoon en een democratisch gekozen iemand moeten zijn, bijvoorbeeld benoemd door de leden van de nationale parlementen van de verschillende lidstaten en de leden van het Europees parlement.

De eurocommissaris geeft toe dat de Europese Commissie niet ‘alles het beste weet’. "Natuurlijk is er soms teveel bureaucratie in Brussel."

"Soms treden we teveel in detail; vaak veroorzaakt door commentaar van belanghebbenden."

Bankensector

Barnier is verantwoordelijk voor de Interne Markt, inclusief het financiële systeem van de Europese Unie. Woensdag presenteert hij een plan om de bankensector te hervormen, waarmee bankencrises in de toekomst voorkomen moeten worden.

In Barnier’s plannen zullen de autoriteiten in alle EU-landen de middelen krijgen om een bank te herstructureren of te ontmantelen als een faillissement de financiële stabiliteit in gevaar zou kunnen brengen.

"Ik wil dat de belastingbetaler niet langer betaalt om de banken te redden, zoals in het verleden is gebeurd."

Lessen

“In het ene land zijn ze overigens sneller met lessen hiervan leren dan in andere”, zo complimenteert de commissaris Nederland, waar commissie De Wit oordeelde dat de staat ‘grote fouten’ maakte bij de miljardeningrepen rond Fortis/ABN Amro en ING.

De Fransman heeft in eigen land stelling genomen tegen Francois Hollande, net gekozen als president. Hollande won veel stemmen wegens kritiek op het Europese beleid, voornamelijk om het strengere begrotingsdiscipline.

Populisme

Barnier heeft echter juist altijd voor de pro-Europese lijn gepleit. Hij maakt zich dan ook zorgen om de verkiezingsgolf in Europa waarin partijen die kritisch zijn op Brussel aan stemmen winnen. "De populistische beweging in Europa is ingegeven door de schuldencrisis."

“Mensen maken zich vaak zorgen om Brussel omdat ze denken dat er een risico bestaat dat hun identiteit bedreigd wordt. Maar de vraag is: wie en wat is Brussel? Is dat de Europese Commissie, die politici zoals ik herbergt? “

“Wat de schuldencrisis mede heeft veroorzaakt is juist het gebrek aan regulatie. We hebben goede wetten nodig om ervoor te zorgen dat de financiële sector goed gereguleerd wordt."

“De Commissie heeft een hele precieze rol. We stellen wetten voor maar beslissen niet als laatste. De besluiten worden daarna genomen door de lidstaten en het Europees Parlement. Europa is een democratisch systeem. “

Angst

Barnier denkt dan ook dat bijvoorbeeld de mensen ‘die nu op populistische partijen zoals de PVV stemmen’ dit uiteindelijk wel zullen begrijpen. Hij vindt dat het debat uitvoerig gevoerd moet worden. “Het ergste voor Europa is stilte. Stilte voedt angst alleen maar.”

“Ik hoop dat mensen onthouden dat geen enkel Europees land afzonderlijk kans heeft om goed te presteren op wereldniveau.”

“Ik wil ons niet in een situatie brengen waar landen als Nederland of Frankrijk toeschouwers zijn, waar de toekomst van onze kinderen wordt bepaald op Wall Street of Peking."