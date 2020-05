De rechtbank in Utrecht heeft een schuldigverklaring opgelegd aan Gökmen T. voor het verkrachten van een vrouw in haar woning in 2017. De man kan geen celstraf opgelegd krijgen voor het feit, omdat hij al een levenslange straf uitzit voor de tramaanslag in Utrecht in maart 2019.

Volgens de rechtbank is bewezen dat T. op 10 juli 2017 de woning binnenkwam en de vrouw, die hij al kende, urenlang verkrachtte. Dit blijkt onder meer uit bijtwonden die na afloop op haar lichaam zijn aangetroffen.

"Opvallend is dat de verdachte ontkent dat hij haar heeft gebeten, terwijl hij wel alle andere handelingen heeft bekend. Maar volgens hem was daarbij geen sprake van dwang. De rechtbank vindt de verklaring van de verdachte echter ongeloofwaardig." De vrouw krijgt een schadevergoeding van bijna 10.000 euro.

T. kreeg in maart levenslang opgelegd voor het doodschieten van vier mensen tijdens een tramaanslag in Utrecht in maart vorig jaar. Zijn advocaat André Seebregts heeft begin april bekendgemaakt af te zien van een hoger beroep.

Is levenslang wel levenslang?