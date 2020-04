De verdediging van Gökmen T. gaat niet in hoger beroep tegen de levenslange celstraf die de man eerder is opgelegd voor de tramaanslag in Utrecht. Dit bevestigt T.'s advocaat André Seebregts vrijdag desgevraagd aan NU.nl.

Seebregts heeft na overleg met de Orde van Advocaten besloten tot het afzien van een hoger beroep. Met T. heeft hij geen contact, omdat de aanslagpleger de rechtsstaat niet erkent.

De rechtbank in Utrecht zag twee weken geleden geen andere mogelijkheid meer dan het opleggen van een levenslange celstraf, wat conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM) was.

T. is veroordeeld voor het doodschieten van Roos (19), Daniël (28), Rinke (49) en Willem (74) met een terroristisch oogmerk, drie pogingen tot moord met een terroristisch oogmerk en het bedreigen van zeventien personen met een terroristisch misdrijf.

Advocaat Sébas Diekstra, die de vader van de doodgeschoten Roos bijstaat, laat weten dat zijn cliënt "enorm opgelucht is" door het nieuws. "Eindelijk kan dit gedeelte worden afgesloten. Dat geeft de vader nu de rust om zich volledig te richten op het rouwproces."

Verdediging pleitte voor langdurige celstraf

Seebregts pleitte voor een langdurige gevangenisstraf en een verplichte behandeling. Hij verwees hierbij onder meer naar de psychische problematiek van T. en stelde dat de man zonder behandeling geen reële kans maakt op de herziening die andere levenslang gestraften kunnen krijgen.

De rechtbank heeft dit verweer echter verworpen, omdat "nu niet al gezegd kan worden dat de verdachte geen reële kans heeft op verkorting van de levenslange gevangenisstraf".

In het vonnis werd nog uitgebreid stilgestaan bij de respectloze houding die T. tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn zaak liet zien.