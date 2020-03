Gökmen T. krijgt levenslang voor het doodschieten van Roos (19), Daniël (28), Rinke (49) en Willem (74) tijdens de tramaanslag in Utrecht in maart vorig jaar. De man mag niet meer terugkeren naar de samenleving, zo oordeelt de rechtbank in Utrecht vrijdag.

T. heeft geen spijt betuigd en lijkt juist plezier te hebben van de pijn en het verdriet van de slachtoffers en de nabestaanden. Dit is meegenomen in de straf die hij opgelegd heeft gekregen.

Daarbij benoemt de rechtbank het gevaar dat de man vormt. Volgens deskundigen was de kans op herhaling matig tot groot, maar de rechtbank benoemt "met het oog op wat de verdachte tijdens zitting heeft gezegd" dat de kans niet matig tot groot, maar gewoon groot is.

De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De officieren van justitie legden tijdens het requisitoir uit dat ze niet denken dat T. kans zou maken op een succesvolle herziening van zijn straf na 25 jaar. En al zou er wel een voor hem geslaagde herziening komen, dan zou er nog een vorm van behandeling opgelegd kunnen worden.

André Seebregts stond T. bij als advocaat en pleitte voor een langdurige, tijdelijke gevangenisstraf. Hij verwees hier onder meer naar de psychische problematiek van de man en het feit dat hij, zonder behandeling, geen reële kans maakt op de herziening die andere levenslang gestraften kunnen krijgen. De rechtbank heeft dit verweer echter verworpen, omdat "nu niet al gezegd worden dat de verdachte geen reële kans heeft op verkorting van de levenslange gevangenisstraf".

Emotionele zittingsdagen voor slachtoffers en nabestaanden

De zittingsdagen van de inhoudelijke behandeling waren emotioneel. T. heeft meerdere malen geprovoceerd door middelvingers op te steken en naar de nabestaanden en slachtoffers te lachen toen hij de zaal werd binnengeleid. Ook spuugde hij naar zijn advocaat Seebregts en naar de voorzitter van de rechtbank.

Experts hebben eerder vastgesteld dat de man zwakbegaafd is en geen empathie heeft. Hij zou volgens het Pieter Baan Centrum (PBC) geen overtuigingsdader zijn, maar meer een identiteit hebben gezocht in het geloof. De man heeft zelf verklaard dat hij de aanslag uit naam van Allah uitvoerde.

T. was zelf niet aanwezig

Advocaat Sébas Diekstra, staat de vader van de doodgeschoten Roos bij. De raadsman laat weten dat zijn cliënt "heel opgelucht" is door de uitspraak. "Een levenslange gevangenisstraf was ook de enige passende straf in deze zaak en bij een verdachte zoals deze. Hopelijk wordt de uitspraak snel onherroepelijk zodat dit hoofdstuk afgesloten kan worden."

T. was zelf niet aanwezig bij de uitspraak vanwege het besmettingsgevaar met corona. Ook waren er slechts acht plaatsen voor slachtoffers en nabestaanden. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak vroegen zij om levenslang voor de aanslagpleger.