Een jaar geleden schoot Gökmen T. bij de tramaanslag in Utrecht Roos (19), Daniël (28), Rinke (49) en Willem (74) dood. "Vier mensen die het slachtoffer werden van een zinloze en weerzinwekkende daad", aldus de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen, die woensdag de herdenking inluidde.

Van Zanen stond in zijn toespraak stil bij iedereen die geraakt is door de aanslag. Zo benoemde hij de inzittenden, de omstanders, de ooggetuigen, de hulpdiensten en alle nabestaanden. "Voor hen is het elke dag 18 maart."

"We blijven naast hen staan en vergeten hen niet. Nooit." Na de toespraak van de burgemeester heeft stadsdichter Ruben van Gogh een gedicht voorgelezen.

Van Zanen heeft woensdagochtend een bloemstuk neergelegd op de plek van de aanslag. Hij deed dit samen met justitieminister Ferd Grapperhaus. Eigenlijk zou een bijeenkomst moeten plaatsvinden, maar vanwege het coronavirus is die afgelast.

298 Video De aanslag in Utrecht van uur tot uur

Minuut stilte voor slachtoffers

De kerkklokken van de Domtoren hebben vier keer geslagen, verwijzend naar het aantal slachtoffers en vervolgens een minuut stilte ingelast.

Tegen T. is twee weken geleden een levenslange straf geëist. Vrijdag hoort hij welke straf de rechtbank zal opleggen. De man is volgens experts geen 'overtuigingsdader', maar een zwakbegaafde persoon die zijn identiteit zoekt in het geloof.