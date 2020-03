De uitspraak tegen Gökmen T., de schutter van de Utrechtse tramaanslag, zal komende vrijdag een uitgekleed karakter hebben vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Dat maakte de Rechtbank Midden-Nederland dinsdag bekend.

Gökmen T. krijgt komende vrijdag om 14.00 te horen welke staf hij krijgt voor de aanslag die hij op 18 maart 2019 pleegde op een tram in Utrecht waarbij vier mensen om het leven kwamen.

Door de coronamaatregelen zijn de rechtbanken dicht, maar voor urgente zittingen zoals deze wordt een uitzondering gemaakt. Het aantal personen dat bij de uitspraak in de zittingzaal kan zijn wordt echter beperkt. Tussen de aanwezigen zal voldoende afstand moeten worden gehouden om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Gezien het grote aantal nabestaanden en slachtoffers heeft de rechtbank moeten vaststellen dat het onverantwoord is om hen in groten getale toe te laten tot de zittingszaal.

De rechtbank heeft slechts acht plaatsen voor hen beschikbaar die zullen worden verdeeld door het Openbaar Ministerie (OM). Overige nabestaanden kunnen de uitspraak thuis volgen via een livestream.

Slechts één rechter is aanwezig

Er zal slechts één rechter aanwezig zijn om de uitspraak te doen, en ook het OM zal met slechts een officier van justitie vertegenwoordigd zijn. Ook de raadsman van de verdachte is uiteraard welkom. De advocaten van de slachtoffers en nabestaanden kunnen de uitspraak volgen in een videozaal in het gerechtsgebouw.

Gökmen T. is zelf niet aanwezig bij de uitspraak, ondanks dat de rechtbank dat eerder had verplicht. Zijn vervoer en aanwezigheid zou een te grote groep mensen van de parketpolitie en de Dienst Justitiële Inrichtingen te dicht op elkaar en bij de verdachte brengen.