Advocaat André Seebregts heeft vrijdag in zijn pleidooi voor de rechtbank gepleit voor een lange celstraf in combinatie met tbs met dwangverpleging voor zijn cliënt Gökmen T. Hij twistte met het Openbaar Ministerie (OM) over de strafeis die donderdag luidde: levenslang.

Volgens Seebregts, die door de rechtbank opgedragen werd de verdediging van T. op zich te nemen, betekent levenslang voor zijn cliënt dat hij alleen in theorie kans maakt op een terugkeer naar de samenleving.

In principe kan iedereen met een levenslange celstraf na 25 jaar een herziening aanvragen. In het geval van T. gaat dit gezien zijn psychische problematiek echter niet op, zo betoogde Seebregts.

Daarnaast heeft de advocaat naar voren gebracht dat experts van het Pieter Baan Centrum stellen dat T. zwakbegaafd is. Dit zou volgens Seebregts tot strafkorting moeten leiden. Hij ziet meer heil in een lange celstraf en daarna tbs met dwangverpleging. "Dat experts zeggen dat hij het heeft gedaan vanuit zijn stoornis, en dus niet vanwege zijn geloofsovertuiging, geeft juist behandelmogelijkheden."

T. zou wat zijn advocaat betreft na 25 jaar een kans moeten krijgen om te reïntegreren. Wanneer hij "gevaarlijk zou blijven, zou hij nooit meer vrijkomen", aldus Seebregts. "Dan wordt de tbs steeds verlengd."

Het OM heeft zich verweerd tegen het betoog van de advocaat. De officieren van justitie zeggen dat het niet uitgesloten is dat T. zal veranderen en dat daarmee ook niet uit te sluiten is dat hij met succes een herziening zou kunnen aanvragen.

298 Video De aanslag in Utrecht van uur tot uur

Aanslagpleger spuugde naar rechtbank

T. kon dat zelf niet fysiek aanhoren, omdat hij wederom spuugde. Ditmaal was zijn doelwit de voorzitter van de rechtbank, die hij niet erkent. De luid schreeuwende T. moest voor de derde keer deze week weggesleurd worden uit de zittingszaal. Hij kon de rest van de zaak vanuit een aparte ruimte met videoverbinding volgen.

Tot opluchting van de procespartijen zag hij af van de mogelijkheid om het laatste woord te nemen: toen de voorzitter van de rechtbank hem vroeg of hij iets wilde zeggen, bleef hij stil.

Op 20 maart wordt uitspraak gedaan in de zaak.