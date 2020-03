Tijd voor het repliek van het OM. Dat gaat dus in op het pleidooi van Seebregts. Zoals te verwachten is, vindt het OM niet dat een levenslange gevangenisstraf in het geval van T. tegen de mensenrechten ingaat. Het is immers niet te voorspellen of T. zijn gedrag zal veranderen of niet. En daarmee is dus ook niet uitgesloten dat hij ooit in aanmerking komt voor resocialisatie. "Wat ons betreft is er geen reden om geen levenslange gevangenisstraf op te leggen."