Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdagavond bij de rechtbank in Utrecht een levenslange celstraf geëist tegen Gökmen T, de schutter van de Utrechtse tramaanslag. De hypocriete, gewetenloze en verstandelijk beperkte man mag nooit meer de samenleving in, zo stelden de officieren van justitie in een vurig betoog.

In het requisitoir benoemde het OM dat zij niets zien in een lange celstraf gevolgd door tbs met dwangverpleging.

Naast dat zijn geestelijke beperking resocialisatie in de weg kan staan, staat T. "helemaal niet open voor behandeling". "Het is stuitend om te zien dat hij met een tevreden glimlach heeft geluisterd naar de verklaringen van de nabestaanden en de slachtoffers", zo benoemt een van de officieren van justitie.

"We hebben geen enkele illusie dat de man tot inkeer is gekomen sinds de aanslag." Het OM zag daardoor geen andere optie dan levenslang vragen voor T. Wat volgde was een luid applaus van de nabestaanden en slachtoffers die de rechtszaak bijwoonden.

T. zelf probeerde het requisitoir zoveel mogelijk te verstoren door keihard tegen de tafel te tikken en luid te gapen. Hij werd genegeerd door de rechtbank en het OM. De vader van de omgekomen Roos (19) en T. hebben een paar keer beledigingen over en weer geschreeuwd.

298 Video De aanslag in Utrecht van uur tot uur

Vertraging door wrakingsverzoek

In de ochtend ontstond een urenlange vertraging in de zaak omdat een juridisch adviseur een wrakingsverzoek had ingediend, wat betekent dat een onafhankelijke wrakingskamer zich moest buigen over de vraag of de rechtbank vooringenomen was.

De adviseur hekelde namelijk dat de rechters niet goed gemotiveerd hadden waarom ze zijn verzoek tot aanhouding van de zaak hadden afgewezen. Zijn cliënt wilde namelijk dat namens hem 'poging moord' ten laste werd gelegd, wat het OM niet wilde omdat op beelden niet te zien was dat T. op hem schoot.

Het wrakingsverzoek werd in de middag afgewezen, maar als gevolg van de urenlange vertraging, begon het OM pas rond 15.00 uur met het requisitoir.

Emotionele zittingsdagen achter de rug

De eerdere zittingsdagen deze week waren emotioneel. T. heeft meerdere malen geprovoceerd door middelvingers op te steken en naar de nabestaanden en slachtoffers te lachen toen hij de zaal werd binnengeleid.

Tijdens de slachtofferverklaring van Eline (21) schreeuwde hij "jammer, jammer" toen de jonge vrouw zei dat hij haar niet verslagen had.

De nabestaanden en de slachtoffers mochten eerder al zeggen welke straf zij gepast vonden. Zij willen allemaal dat T. nooit meer vrijkomt.

De uitspraak is op 20 maart.