Dit zijn tot dusver de vragen die zijn binnengekomen over de wraking.Aachboun wil dat T. vervolgd wordt voor poging tot moord op Mustafa (zijn cliënt), omdat dit een zwaardere aanklacht is dan bedreiging met een vuurwapen. Dit heeft ook als gevolg dat Mustafa een hogere schadevergoeding kan krijgen, maar daar is het hem niet om te doen (hij gaat het geld doneren). Het gaat om de verwerking.Aachboun kon maandag zijn verzoek tot aanhouding toelichten, maar is niet op komen dagen. Waarom niet, wil hij niet zeggen. Hij weigert vragen te beantwoorden. Zijn cliënt Mustafa is dus wel betrokken in de zaak als slachtoffer, maar het gaat erom dat ze dus die zwaardere aanklacht willen.Aachboun heeft zelf een kort geding aangespannen over de camerabeelden. Zo bleken er daadwerkelijk meer beelden te zijn waarop Mustafa te zien was. Dit heeft niet geleid tot een wijziging in de tenlastelegging: het OM ziet niet dat T. zijn wapen op Mustafa richt. Hij heeft dus ook een artikel 12-procedure aangespannen, wat me brengt op het volgende antwoord:Een artikel 12-procedure is een beklag op een sepotbeslissing. Het OM besluit zelf om tot vervolging over te gaan, en heeft in het geval van Mustafa dus geen vervolging voor 'poging tot moord' gezocht tegen T. Met de procedure wil Aachboun het OM dwingen om alsnog het zwaardere misdrijf tenlaste te leggen.