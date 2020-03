Bij zijn aanhouding zegt T. dat iedereen nu heeft kunnen zien waar hij toe in staat is. "Of moet ik het nog een keer laten zien?" zegt hij tegen de politie. Een dag later zegt hij alleen met de koning of koningin te willen spreken. Pas later zegt hij dat hij het namens Allah heeft gedaan. Pogingen van de politie om met hem in gesprek te gaan, lopen op niets uit.