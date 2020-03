Ik heb nog wat vragen binnengekregen in mijn mail.

Vraag: In hoeverre schat jij in dat het gedrag van T. 'echt' is? Ik bedoel 'niet gespeeld', om in een later stadium als niet of verminderd toerekeningsvatbaar gezien te worden en een mildere/makkelijke straf te krijgen.



Antwoord: Ik was onlangs voor een reportage in het Pieter Baan Centrum en heb daar ook gevraagd: kan iemand gedrag veinzen? Het antwoord was eigenlijk dat dit onmogelijk is. Er zit ook zes weken lang een team van experts bovenop bij zo'n opname. Vaststaat dat hij een enorm zware straf zal gaan krijgen.