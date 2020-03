Juridisch adviseur Karim Aachboun heeft de rechtbank in de zaak rond de tramaanslag gewraakt vanwege vooringenomenheid. Hij wil dat Gökmen T. vervolgd wordt voor poging tot moord op zijn cliënt Mustafa, zo werd donderdag gemeld bij de derde inhoudelijke zittingsdag.

Het proces ligt stil totdat de wrakingskamer bijeen is gekomen en een besluit neemt. Dit duurt naar verwachting uren.

De irritatie was voelbaar en zichtbaar in de rechtszaal. Het OM zou donderdag eigenlijk na de slachtofferverklaringen met het requisitoir beginnen, maar het is onbekend wat de wraking voor de planning betekent.

Mustafa redde als inzittende van de tram twee mensen door ze weg te slepen en te waarschuwen voor de schutter. Hij zegt zelf ook gezien te hebben dat T. zijn pistool op hem richtte en probeerde te schieten, maar volgens het Openbaar Ministerie (OM) klopt dit niet. In het geval van Mustafa wordt T. dan ook niet vervolgd voor poging tot moord.

Aachboun probeerde de zaak maandag al aan te laten houden namens zijn cliënt, maar dit werd al snel afgewezen. De man, die geen advocaat is, was toen ook niet aanwezig om zijn verzoek toe te lichten. Hij noemt de rechters nu "vooringenomen".

Volgens de advocaten van de slachtoffers en de nabestaanden, die hoorbaar en zichtbaar woedend waren, komt de wraking "veel te laat".

298 Video De aanslag in Utrecht van uur tot uur

Emotionele zittingsdagen achter de rug

De eerdere zittingsdagen deze week waren emotioneel. T. heeft meerdere malen geprovoceerd door middelvingers op te steken en naar de nabestaanden en slachtoffers te lachen toen hij de zaal werd binnengeleid.

Tijdens de slachtofferverklaring van Eline (21) vond hij het nodig om "jammer, jammer" te schreeuwen toen de jonge vrouw zei dat hij haar niet verslagen had.

De nabestaanden en de slachtoffers mochten eerder al zeggen welke straf zij gepast vonden. Zij willen allemaal dat T. nooit meer vrijkomt.