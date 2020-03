"Die vraag heeft zich met name opgeworpen doordat informatie naar buiten is gekomen dat de verdachte op 1 maart 2019 onder voorwaarden is vrijgelaten, terwijl hij kort daarvoor een bewaarder zou hebben mishandeld. Had dat feit eerder bekend geweest bij het gerechtshof of het OM of had de penitentiaire inrichting eerder aangifte gedaan dan 8 maart 2019, had de aanslag dan niet plaatsgevonden op 18 maart 2019? Daar lijkt het namelijk wel op en dat gegeven vreet aan de vader van Roos."