Melanie zegt dat ze zich vrij voelde vóór de schietpartij. Totdat ze zag hoe T. andere mensen neer probeerde te schieten. Even daarvoor had hij al op Melanie gericht, maar dat had ze zelf niet gezien. Het wapen weigerde. Even later is de jonge vrouw alsnog in haar borst geraakt. Desondanks wist ze te vluchten. "Ik zie dat er bloed komt, met mijn ene hand druk ik mijn eigen wond dicht en met mijn andere hand bel ik mijn vader op."