De slachtoffers en de nabestaanden zijn dinsdag tijdens een emotionele zittingsdag aan het woord gekomen in de zaak tegen Gökmen T. Allen willen dat de schutter van de Utrechtse tramaanslag nooit meer vrijkomt. "Je hebt mij niet verslagen en je zult dat ook niet doen", zo sprak Eline (21) de lachende verdachte toe.

De bewuste ochtend van de aanslag trekt student Eline, net als andere passagiers, een sprintje om de tram te halen. In de tram appt ze met haar vriend als ze opeens "Allahu akbar" hoort. Er klinken schoten.

Verschillende inzittenden van de tram beschrijven dinsdag hoe groot de paniek was. "Het geschreeuw ging door merg en been", leest traminzittende Paul voor uit zijn verklaring voor de rechtbank. Eline beschrijft hoe ze uit de tram weet te komen, maar dan haar enkel verzwikt en valt. "Op dat moment weet ik al dat ik de lul ben."

Nabestaanden vertellen over dodelijke slachtoffers

Er worden verhalen verteld over vader en voetbaltrainer Rinke, die passagiers laat voorgaan bij de ontsnapping uit een kapotgetrapte ruit en het uiteindelijk zelf niet redt om op tijd uit de tram te komen. Veel mensen in de zaal breken ook als ze horen hoe de moeder van Roos (19) haar dochter naar haar laatste rustplaats heeft moeten dragen.

T. lijkt ook nu weer te genieten van de emoties. Hij lacht terwijl de vader van Roos het woord doet, waarop de man boos wordt en hem uitscheldt. Het is een van de momenten waarop de spanning in de zaal hoog oploopt.

Gökmen T. een dag eerder in de rechtszaal, toen hij provoceerde, spuugde naar zijn advocaat en zijn middelvinger opstak naar de rechtbankvoorzitter. (Beeld: Adrien Stanziani)

T. bemoeit zich met slachtofferverklaring

De schutter vindt het ook nodig zich te bemoeien met de verklaring van Eline. Zij vertelt dat ze negen dagen in coma lag en lichamelijk en geestelijk altijd last zal blijven houden van de aanslag. Tegen T. zegt ze: "Je hebt me niet verslagen en dat zul je ook niet doen."

Dit leidt tot tumult als de schutter hierop "jammer, jammer" naar haar roept. Terwijl T. door de agenten de zittingszaal uit wordt getrokken, roepen de slachtoffers en de nabestaanden hem na.

298 Video De aanslag in Utrecht van uur tot uur

Verdachte laat geen berouw zien

De rechtbank zegt goed te hebben geluisterd naar alle verklaringen van de slachtoffers en nabestaanden. Hun emotionele verhalen worden meegenomen in de uiteindelijke strafbepaling voor de man, die geen berouw laat zien. T. mag dan ook niet meer terugkomen tijdens de slachtofferverklaringen en mag pas donderdag weer de zaal in, tijdens het requisitoir.

Ook maandag tekende de zitting zich door de provocerende houding van T. De man kwam telkens met een glimlach op zijn gezicht binnen, waarbij hij ook oogcontact maakte met de slachtoffers en nabestaanden in de zaal.

Hij stak zijn middelvinger op, maakte kusgebaren naar de officieren van justitie en in een dieptepunt spuugde hij op zijn advocaat André Seebregts.

Donderdag volgt dus de strafeis tegen T. en vrijdag mag Seebregts ingaan op het requisitoir van het Openbaar Ministerie. Dit alles tegen de zin van de verdachte, die zijn eigen verdediging wilde doen en de rechtbank niet erkent.