De eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de tramaanslag tekende zich door de provocerende houding van Gökmen T. De man lachte naar de nabestaanden, maakte kusgebaren naar de officieren van justitie en spuugde in een dieptepunt naar zijn advocaat André Seebregts. Ondertussen blijven de nabestaanden met lege handen.

De man, vervolgd voor vier moorden met een terroristisch motief en pogingen tot moord op andere inzittenden van de tram, weigerde namelijk vragen te beantwoorden.

De voorzitter van de rechtbank moest aanzien hoe de man middelvingers naar hem opstak en smalend bleef lachen. Toch bleef hij vragen op hem afvuren, want "de toga is dik". Dit veranderde toen T. besloot te spugen op zijn advocaat.

Dit deed hij nadat Seebregts had gevraagd of de rechter makkelijke woorden wilde gebruiken omdat zijn cliënt het anders niet kon volgen. T. is volgens experts zwakbegaafd en heeft daarnaast een persoonlijkheidsstoornis. Hij wordt niet gezien als "overtuigingsdader", maar zou meer een identiteit in het geloof hebben gezocht.

Volgens zowel zijn broer en zus was de man een 'parttime moslim' en was hij vooral bezig met drank- en drugsgebruik als hij niet in een "vrome periode" zat.

298 Video De aanslag in Utrecht van uur tot uur

Nabestaanden namen het woord

De nabestaanden van Daniël, die in de tram werd doodgeschoten, en de nabestaanden van Willem die in zijn auto werd geraakt, namen maandagmiddag het woord. Ze vinden allemaal dat geen straf te hoog is voor T.

"Had ik maar afscheid kunnen nemen van een van de dierbaarste mensen in mijn leven", zei de kleinzoon van Willem, die zijn opa nu moest missen bij zijn rijlessen. Zijn "lievelingsopa" had juist toegezegd graag in de auto te willen zitten als hij hiermee begon.

In een in de ochtend getoonde reconstructie bleek al dat T. een paar keer in het gangpad op en neer liep en mensen onder vuur nam. Buiten de tram leek hij "iene miene mutte" te doen bij autobestuurders, waarna hij Willem onder vuur nam. De man stierf na elf dagen in het ziekenhuis.

Dinsdag volgen nog meer nabestaandenverklaringen, donderdag zal het Openbaar Ministerie (OM) de strafeis formuleren. Er kan hem levenslang worden opgelegd, of een maximale tijdelijke celstraf van dertig jaar in combinatie met tbs.