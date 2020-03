Op de beelden was ook Roos goed te zien. Nadat ze voor het eerst was geraakt, heeft ze nog haar jasje opzij getrokken. Een tiental seconden later, Roos hijgde hard, beschoot T. haar nogmaals. Ze was ten tijde van de schietpartij aan het bellen met haar leidinggevende en riep nog: "What the fuck, ik word neergestoken." Dan valt de verbinding weg. De vader van Roos zal morgen zijn nabestaandenverklaring voorlezen. Zijn dochter Roos was een van de vier dodelijke slachtoffers.