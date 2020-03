De hele houding van T. was al provocerend. Hij lijkt een soort aandacht te willen trekken met zijn kusgebaren naar de officieren naar de officieren van justitie en de middelvingers naar de rechters. "Dat u juist spuugt naar de persoon die opkomt voor uw rechten is bijna symbolisch in deze zaak", benoemt de voorzitter van de rechtbank. "Zodra een raadsman bespuugd wordt is de orde in het geding." T. is neergezet in een zaal met een videoverbinding. Het OM wil dat T. weer wordt teruggebracht als de nabestaanden gaan spreken, want dit willen zij graag. De vader van de doodgeschoten Roos suggereert dat T. een spuugkapje wordt omgedaan.