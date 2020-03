Gökmen T., die terechtstaat voor de tramaanslag in Utrecht die aan vier mensen het leven kostte, handelde volgens getuigen en een reconstructie op zijn gemak. "Hij had veel meer slachtoffers kunnen maken", zo zegt een van de trampassagiers die wist te ontkomen.

In een reconstructie is te zien dat T. meerdere keren door het gangpad liep, terwijl hij op inzittenden schoot. Zijn wapen weigerde een aantal keren dienst, wat volgens de inzittenden bij hem tot irritatie leidde.

De reconstructie is afgespeeld in de rechtbank, waar maandag de inhoudelijke behandeling in de zaak tegen T. van start is gegaan. Op de beelden zijn poppetjes te zien met namen van de inzittenden of geanonimiseerde aanduidingen. Zo was te zien hoe iedereen na de eerste schoten uit de tram probeerde te komen.

Een man heeft een ruit in de deur ingetrapt, waarna drie mensen door het gat naar buiten konden kruipen. Een vierde slachtoffer probeerde dit ook, maar werd dodelijk geraakt door een kogel. "Hij was een held", zegt een van drie die wel weg konden komen over dit slachtoffer. "Als hij als derde was gegaan, dan was ik geraakt."

298 Video De aanslag in Utrecht van uur tot uur

T. deed 'iene miene mutte'

De gehele schietpartij heeft meer dan twee minuten geduurd. Binnen de tram zijn drie dodelijke slachtoffers gevallen en buiten de tram heeft T. nogmaals geschoten op een inzittende van een auto. In de reconstructie wordt beschreven dat het leek alsof de schutter "iene miene mutte" deed tussen dit uiteindelijke dodelijke slachtoffer en een andere inzittende van een auto.

T. heeft verklaard dat hij handelde vanuit zijn geloof. Hij heeft maandag weer een smalende houding. Experts stelden eerder vast dat T. zwakbegaafd en verminderd toerekeningsvatbaar is.

Donderdag wordt de strafeis tegen hem uitgesproken.