De man die wilde afdwingen dat de Staat alle beelden van de tramaanslag in Utrecht aan hem af moest staan, heeft een aangespannen procedure verloren. De rechtbank in Den Haag meldt donderdag dat de inzittende van het voertuig daar onvoldoende belang bij heeft.

De trampassagier beweert dat Gökmen T. zijn pistool op hem richtte en tevergeefs probeerde hem neer te schieten, maar dit blijkt niet uit de beelden waarop hij te zien is.

Daarop vroeg de man alle beelden aan, dus ook de beelden die hij nog niet te zien had gekregen. Een zwaarwegend argument voor het OM om niet alle fragmenten vrij te geven aan de passagier, is dat er ook fragmenten zijn waarop te zien is dat mensen worden doodgeschoten. "Dat is zeer zwaar voor nabestaanden."

"Hij heeft beelden waarop hij zelf van seconde tot seconde te zien is kunnen bekijken. De Staat heeft aangeboden om de beelden van de vier camera's in het deel van de tram waar de eiser aanwezig was alsnog aan hem te tonen. Hij wil echter ook inzage in de beelden vanuit het deel van de tram waar hij niet is geweest. De eiser heeft daar in redelijkheid geen belang bij", zo stelt de rechtbank.

Man wilde dat extra poging tot moord ten laste werd gelegd

T. wordt vervolgd voor vier keer moord met een terroristisch oogmerk, drie keer poging tot moord met een terroristisch oogmerk en bedreiging met een terroristisch misdrijf van zeventien mensen.

De passagier wilde dat in zijn geval ook poging tot moord ten laste werd gelegd. Ook zou het voor zijn verwerking goed zijn om alle beelden te zien. De man heeft twee passagiers en een omstander buiten de tram geholpen weg te komen toen het schieten begon.

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen T. start maandag. Naar verwachting wordt volgende week donderdag de strafeis uitgesproken.