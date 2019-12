Het was een "terugkerende uitdaging" om gezamenlijk een eenduidig beeld van de aanslag in Utrecht te krijgen toen deze plaatsvond, zo blijkt dinsdag uit een onderzoek dat is uitgevoerd naar het crisisoptreden rond de dodelijke schietpartij in maart dit jaar. Zo wordt gesteld dat het "lastig bleek" voor gemeente, politie en het Openbaar Ministerie (OM) om informatie op een juiste manier snel met elkaar te delen.

De communicatie had sneller gestroomlijnd kunnen worden als eerder was opgeschaald, zo stelt het onderzoek van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

"Om dit te verbeteren onderzoekt de politie op landelijk niveau hoe een doorlopend actueel veiligheidsbeeld gemaakt kan worden. Op basis van de evaluatie verbeteren gemeente, politie en OM de informatievoorziening binnen de justitiële keten", aldus het instituut.

Volgens het onderzoek zijn er begrijpelijke keuzes gemaakt in een complexe situatie. Zo werd afgekondigd dat iedereen binnen moest blijven. "Het rapport spreekt waardering voor de mensen van de hulpdiensten en de crisisorganisatie uit, die onder uitzonderlijke omstandigheden hebben gewerkt in het belang van slachtoffers en de samenleving."

Vier doden gevallen bij aanslag

Gökmen T. opende op 18 maart het vuur in een tram op het 24 Oktoberplein in de stad. Ook buiten het voertuig schoot hij op omstanders en auto's. De man zei later te hebben gehandeld vanuit zijn geloof in Allah. Hij wilde naar eigen zeggen westerlingen straffen voor het doden van moslims.

Uit eerdere zittingen in de zaak tegen hem is gebleken dat hij de rechtbank niet erkent. Echter, omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar en zwakbegaafd is, kan hem een advocaat worden toegewezen. Maandag gaat de zaak tegen hem verder.

Vier mensen zijn omgekomen als gevolg van de schoten. Een vrouw van 19 en twee mannen van 28 en 49 stierven ter plekke. Een 74-jarige man overleed tien dagen na de aanslag aan zijn verwondingen. Volgend jaar maart is de herinneringsplek voor de slachtoffers in Utrecht gereed.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak vindt plaats op 2, 3, 5 en 6 maart.