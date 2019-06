De rechtbank Midden-Nederland verplicht de 37-jarige Gökmen T. aanwezig te zijn als de zaak over de aanslag in de tram in Utrecht dient, zo is woensdag bekendgemaakt. Op maandag 1 juli vindt een niet-inhoudelijke zitting plaats in Utrecht.

T. had eerder schriftelijk laten weten dat hij niet aanwezig wilde zijn, maar de rechtbank "vindt het belangrijk om tijdens deze zitting met de verdachte te kunnen spreken over de voortgang van zijn strafzaak".

De man staat terecht voor het op 18 maart doodschieten van vier mensen in een tram bij het 24 Oktoberplein. De slachtoffers waren een negentienjarige vrouw en drie mannen van 28, 49 en 74 jaar oud. Meerdere mensen zijn gewond geraakt.

T. is meerdere keren veroordeeld, onder meer voor winkeldiefstal en inbraak. Niet alle veroordelingen zijn al definitief. Volgende maand moet de man weer voor de rechter verschijnen vanwege een verkrachtingszaak.

Man heeft aanslag eerder al bekend

De Utrechter heeft de aanslag bekend en zegt dat hij alleen heeft gehandeld. Hij opende op 18 maart rond 10.45 uur het vuur op de inzittenden van de tram en is vervolgens op de vlucht geslagen.

Justitie denkt dat hij een terroristisch motief had, onder meer vanwege een briefje in de door hem gebruikte vluchtauto. De inhoud hiervan is niet bekendgemaakt.

Justitieminister Ferd Grapperhaus laat nog onderzoeken of T. in de gevangenis is geradicaliseerd en of er mogelijk signalen zijn gemist.