Gökmen T., de man die heeft bekend de aanslag in de Utrechtse tram te hebben gepleegd, wordt verdacht van het mishandelen van een medewerker van de gevangenis waar hij in februari verbleef. Dit meldt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

T. zou zich op 25 februari agressief hebben gedragen richting een medewerker. Er is op 8 maart aangifte tegen hem gedaan.

Na het incident volgde een disciplinaire straf tegen de man. Wat deze straf inhield, wordt niet bekendgemaakt.

De schutter zat in voorlopige hechtenis, omdat hij vervolgd wordt voor een verkrachting die in 2017 zou hebben plaatsgevonden.

Grapperhaus laat weten dat nog wordt onderzocht of er signalen van radicalisering bij T. waargenomen konden worden.

"Gezien de ernst en maatschappelijke impact van de gebeurtenissen en het belang om eventuele lessen mee te nemen in ons toekomstig optreden, zullen evaluaties plaatsvinden", aldus de minister.

Grapperhaus zegt na te zullen gaan of T. in de gevangenis is geradicaliseerd.

Man had strafrechtelijk verleden

T. is meerdere keren veroordeeld, onder meer voor winkeldiefstal en inbraak. Niet alle veroordelingen zijn al definitief. In juli moet de man weer voor de rechter verschijnen vanwege de eerder genoemde verkrachtingszaak.

De voorlopige hechtenis van T. was op 1 maart onder voorwaarden geschorst. Dit was zeventien dagen voor de aanslag.

In totaal kwamen vier mensen om het leven door de aanslag op de tram bij het 24 Oktoberplein. Een negentienjarige vrouw en drie mannen (28, 49 en 74 jaar) overleefden de aanslag niet. Meerdere mensen zijn gewond geraakt.

De eerste openbare zitting in de zaak over de aanslag vindt op 1 juli plaats.