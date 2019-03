Een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein die een week geleden gewond is geraakt bij de aanslag in een tram in Utrecht, is maandag uit het ziekenhuis ontslagen. Ze zal thuis verder aan haar herstel werken, laat haar advocaat dinsdag weten.

"Zij dankt een ieder voor de door haar ontvangen steun, in welke vorm ook", aldus de raadsman. De pers wordt opgeroepen haar niet te benaderen en haar privacy te respecteren.

Maandag was het exact een week geleden dat Gökmen T. het vuur opende in een tram ter hoogte van het 24 Oktoberplein. Drie mensen kwamen om het leven, meerdere mensen zijn gewond geraakt. De toestand van de andere gewonden is niet bekend.

Vrijdag is door justitie gemeld dat hij de aanslag heeft bekend en dat T. heeft verklaard die maandag alleen te hebben gehandeld. Over twee weken wordt achter gesloten deuren opnieuw naar zijn voorlopige hechtenis gekeken.

Er zijn meerdere herdenkingen geweest voor de slachtoffers, waarvan de grootste vrijdagavond heeft plaatsgevonden. Duizenden mensen liepen toen mee in een stille tocht en hebben bloemen neergelegd.