Vele duizenden mensen hebben vrijdagavond meegelopen in een stille tocht in Utrecht. Hiermee herdachten zij de aanslag in de stad, waarbij drie doden en zeker zeven gewonden vielen.

Onder leiding van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen liepen volgens de gemeente zestienduizend belangstellenden vanaf het Jaarbeursplein naar het 24 Oktoberplein.

De gemeente had deelnemers opgeroepen rode en witte bloemen mee te nemen, in de kleur van de Utrechtse vlag. Daar hadden veel mensen gehoor aan gegeven. De bloemen werden neergelegd in de buurt van de plek waar de schietpartij plaatsvond.

Hoofdverdachte Gökmen T. heeft toegegeven de schutter te zijn. De 37-jarige man uit Utrecht zegt alleen te hebben gehandeld. Zijn voorlopige hechtenis is vrijdag met twee weken verlengd.

Een veertigjarige man die dinsdag werd aangehouden is inmiddels weer vrijgelaten. Hij is, net als de twee andere mannen die eerder werden opgepakt, niet langer een verdachte in het onderzoek naar de aanslag van maandag.

Van Zanen: 'Ongeloof en afschuw overheersen'

Voorafgaand aan de stille tocht gaf Van Zanen een toespraak. Daarin gaf hij aan dat "ongeloof en afschuw" nog altijd overheersen. "Drie mensen vonden de dood. Drie raakten zwaargewond."

Ook gaf Van Zanen aan het "hartverwarmend" te vinden dat duizenden mensen aanwezig waren. Onder de deelnemers waren niet alleen veel bekenden van de slachtoffers, maar ook belangstellenden uit andere delen van het land.

Premier Mark Rutte, minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, burgemeester Pauline Krikke van Den Haag en locoburgemeester Bert Wijbenga van Rotterdam liepen ook mee.

Toestand van één zwaargewonde verbeterd

Door de aanslag moesten drie slachtoffers met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis. "Met een van hen gaat het gelukkig weer beter", vertelde Van Zanen tijdens zijn toespraak. "Met de andere twee helaas nog niet."

Tot dusver bekend zijn verder ook vier andere inzittenden van de tram gewond geraakt, bijvoorbeeld doordat ze vielen tijdens hun vluchtpoging.

Het onderzoek naar de schietpartij is nog in volle gang. T. wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk, pogingen daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk.