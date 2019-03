Hoofdverdachte Gökmen T. (37) heeft bekend de aanslag in een Utrechtse tram te hebben gepleegd. Ook heeft hij verklaard dat hij alleen handelde die maandag, aldus het Openbaar Ministerie (OM) in een verklaring vrijdag.

Gelet op het onderzoeksbelang kan over zijn verklaring verder niets worden gemeld, aldus justitie.

De veertigjarige man die eerder is opgepakt, is vrijgelaten. "De afgelopen dagen is diepgaand onderzocht of de man enige betrokkenheid heeft gehad bij het schietincident of dat hij daarbij op enige wijze behulpzaam is geweest. Daar is geen bewijs voor gevonden en de man is dan ook geen verdachte meer."

Drie personen kwamen bij de aanslag bij het 24 Oktoberplein om het leven: een negentienjarige vrouw uit Vianen en twee mannen (28 en 49 jaar) uit Utrecht. Meerdere mensen zijn gewond geraakt.

Eerder op vrijdag is besloten dat de voorlopige hechtenis van T. met twee weken wordt verlengd. T. wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk, pogingen daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk.

Over twee weken zal opnieuw worden gekeken naar de voorlopige hechtenis van de man.

T. meerdere keren veroordeeld

T. is meerdere keren veroordeeld voor onder meer winkeldiefstal en inbraak. Enkele van deze veroordelingen zijn nog niet definitief. Daarnaast moet de man in juli ook voor de rechter verschijnen vanwege een verkrachting waar hij van verdacht wordt.

De voorlopige hechtenis van T. was op 1 maart geschorst onder voorwaarden.

Briefje in gestolen auto gevonden

De hoofdverdachte vluchtte na de aanslag in een gestolen auto. Hierin is een briefje aangetroffen waaruit volgens justitie blijkt dat T. een terroristisch motief had. De exacte inhoud van de brief is niet bekendgemaakt. Uren na de aanslag is T. in een woning opgepakt.

Vrijdag wordt een stille tocht gelopen voor de slachtoffers van de schietpartij. Om 19.00 uur begint de tocht op het Jaarbeursplein, vanaf hier zal de stoet naar het 24 Oktoberplein gaan. Onder anderen premier Mark Rutte is aanwezig.

De gemeente Utrecht heeft iedereen gevraagd rode en witte bloemen mee te nemen, dit zijn de kleuren van Utrecht.