Premier Mark Rutte is vrijdagavond aanwezig bij de stille tocht voor de slachtoffers van de aanslag in de Utrechtse tram van maandag. De tocht wordt georganiseerd op initiatief van een groep Utrechters.

Naast de premier lopen ook minister Ferd Grapperhaus, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en burgemeester Pauline Krikke van Den Haag mee.

Ook anti-islambeweging Pegida heeft aangekondigd ook mee te lopen. De gemeente Utrecht heeft daar geen problemen mee. "Iedereen mag meelopen, zolang ze maar respectvol zijn tegenover de nabestaanden en getroffenen", laat een woordvoerder van de gemeente weten aan NU.nl.

De tocht begint om 19.00 uur op het Jaarbeursplein in Utrecht. Voorafgaand aan de tocht worden enkele toespraken gegeven, waaronder een van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen, gevolgd door een minuut stilte voor de slachtoffers.

Het 24 Oktoberplein, waar maandagochtend de aanslag in de tram plaatsvond, is het eindpunt van de tocht. Aanwezigen kunnen daar bloemen neerleggen. De organisatie vraagt deelnemers om bloemen mee te nemen in de kleuren van de Utrechtse vlag: rood en wit.

De gemeente verwacht vrijdagavond veel mensen bij de stille tocht. Vrijdag werd bekend dat de gemeente overweegt een monument te maken ter herdenking van het schietincident.

Voorlopige hechtenis hoofdverdachte verlengd

Maandagochtend opende een schutter op het 24 Oktoberplein het vuur op inzittenden van een tram. Daarbij vielen drie doden en vijf gewonden.

Diezelfde dag werden drie verdachten aangehouden, onder wie de 37-jarige hoofdverdachte Gökmen T. De andere twee verdachten zijn tot dinsdagavond vastgehouden en zijn inmiddels weer vrij. Uit onderzoek is gebleken dat ze niets te maken hebben met wat er gebeurd is.

De voorlopige hechtenis van de 37-jarige T. is met nog twee weken verlengd, heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. Over twee weken wordt weer besloten of hij langer vast moet blijven. Hij wordt ervan verdacht maandag het vuur te hebben geopend op de inzittenden van de tram.