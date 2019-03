De voorlopige hechtenis van de hoofdverdachte van de aanslag in de Utrechtse tram is vrijdag door de rechter-commissaris met twee weken verlengd. Gökmen T. wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk, pogingen daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk.

Over twee weken zal opnieuw worden gekeken naar de voorlopige hechtenis van de man. Die kan dan worden verlengd met negentig dagen. De verdachte zit op dit moment in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. De zitting bij de rechter-commissaris vond achter gesloten deuren plaats.

T. wordt ervan verdacht het vuur geopend te hebben op onschuldige reizigers in de tram. Drie personen kwamen daarbij om het leven: een negentienjarige vrouw uit Vianen en twee mannen (28 en 49 jaar) uit Utrecht. Meerdere mensen zijn gewond geraakt.

In de gestolen auto waarmee de hoofdverdachte vluchtte, werd een briefje aangetroffen. Wat in de brief stond is niet bekendgemaakt, maar justitie zegt dat de inhoud op een terroristisch motief wijst.

De man is meerdere malen veroordeeld, onder meer voor winkeldiefstal en inbraak. Deze veroordelingen, die eerder deze maand zijn uitgesproken, zijn nog niet definitief. In een andere nog lopende zaak staat T. terecht op verdenking van het verkrachten van een vrouw in 2017.

Een tweede verdachte, een veertigjarige man uit Utrecht, is ook opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht.

Vrijdagavond stille tocht in Utrecht

Vanaf het Jaarbeursplein wordt vrijdagavond vanaf 19.00 uur in een stille tocht naar de plek van de aanslag gelopen.

De gemeente Utrecht heeft mensen gevraagd om rode en witte bloemen mee te nemen, in de kleuren van de stad. De bloemen kunnen neergelegd worden bij de herdenkingsplek op het 24 Oktoberplein die eerder deze week is ingericht.

Premier Mark Rutte heeft vrijdag aangekondigd dat hij meeloopt in de stille tocht. Ook lopen meerdere burgemeesters en justitieminister Ferd Grapperhaus mee. De anti-islambeweging Pegida heeft ook aangekondigd aanwezig te zijn.