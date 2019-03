Utrecht is op maandag 18 maart opgeschrikt door een aanslag. Een man opende 's ochtends het vuur in een tram bij het 24 Oktoberplein, met drie doden en meerdere gewonden tot gevolg. Dit is wat we tot dusver weten over de schietpartij.

In het kort Drie doden door schietpartij in tram

Zeker zeven andere inzittenden gewond

Vermeende schutter Gökmen T. opgepakt

Rol medeverdachte is niet bekend

Onderzoek naar aanslag in volle gang

Een schutter opent rond 10.45 uur het vuur op de inzittenden van een tram en slaat vervolgens op de vlucht. Hulpdiensten rukken massaal uit om de slachtoffers te helpen, terwijl een zoekactie naar de dader wordt gestart.

Om alle slachtoffers op te vangen, wordt een calamiteitenhospitaal geopend. Lang is onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Ook maken de autoriteiten niets bekend over de ernst van de verwondingen.

In de avond wordt duidelijk dat drie slachtoffers om het leven zijn gekomen. Het gaat om een negentienjarige vrouw uit Vianen en twee mannen (28 en 49 jaar) uit Utrecht.

Drie inzittenden van de tram lopen zware verwondingen op. In alle hectiek zijn - voor zover nu bekend - ook vier mensen lichtgewond geraakt, bijvoorbeeld doordat zij tijdens hun vluchtpoging vielen.

Door de schietpartij vielen drie dodelijke slachtoffers. (Foto: ANP)

Dreigingsniveau tijdelijk op hoogste niveau

Doordat de dader is gevlucht en ook niet direct duidelijk is of hij alleen handelt, houden onderwijsinstellingen en andere gebouwen de deuren dicht en mogen de aanwezigen niet naar buiten. Ook worden meerdere plekken in het land extra beveiligd.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) besluit het dreigingsniveau in de provincie Utrecht tijdelijk op te schalen naar het hoogste niveau. De gemeente Utrecht roept iedereen op voorlopig binnen te blijven.

Hoewel het motief van de schutter op dat moment niet duidelijk is, spreekt premier Mark Rutte van een aanslag. Tijdens een persconferentie benadrukt hij dat alles gericht is op het vinden van de verdachte, wiens naam en foto is vrijgegeven. Het gaat om Gökmen T. (de volledige naam wordt vanwege opsporing door de politie volledig gemeld, red.)

Gökmen T. wordt in de avond opgepakt

De 37-jarige T. wordt aan het begin van de avond opgepakt in een woning aan de Oudenoord in Utrecht. Ook twee andere mannen worden aangehouden, maar zij blijken later niet betrokken te zijn bij de schietpartij.

Bronnen melden aan het AD en De Telegraaf dat T. opgespoord kon worden doordat zijn bankgegevens in de gaten werden gehouden en hij met een geleende telefoon een transactie deed. Met de gegevens van die telefoon konden ze zijn locatie achterhalen, schetsen de kranten.

Een dag later vindt in de stad opnieuw een aanhouding plaats. De medeverdachte is een veertigjarige man uit Utrecht. Waar de twee mannen elkaar van kennen, is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waar de man precies van wordt verdacht.

Hoofdverdachte T. wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met terroristisch oogmerk, een poging tot meervoudige moord of doodslag met terroristisch oogmerk en bedreiging met een terroristisch oogmerk.

De Utrechter is na de schietpartij gevlucht in een gestolen Renault Clio. In die rode auto is een briefje aangetroffen. De inhoud van de brief is niet bekendgemaakt, maar wijst volgens het Openbaar Ministerie (OM) op een terroristisch motief.

Hoofdverdachte was onder voorwaarden vrijgelaten

Van T. is duidelijk dat hij al meerdere malen in aanraking is geweest met justitie. De in Turkije geboren man is kort voor de schietpartij onder voorwaarden vrijgelaten.

Op 4 maart diende een zaak tegen T. omdat hij wordt verdacht van de verkrachting van een vrouw in juli 2017. De inhoudelijke behandeling van deze zedenzaak staat gepland op 15 juli.

T.'s voorlopige hechtenis is op 1 maart onder voorwaarden geschorst, omdat hij volgens het hof (waar hij in beroep was gegaan tegen een eerdere afwijzing van het schorsen van zijn voorlopige hechtenis, red.) "uitdrukkelijk had verklaard ook mee te zullen werken aan een persoonlijkheidsonderzoek en een rapportage van de reclassering".

T. heeft kort na de vermeende verkrachting een maand vastgezeten. Hij werd onder voorwaarden vrijgelaten, maar hield zich daar niet aan. Hij werd hierop weer vastgezet. Zijn harde toezegging in februari dit jaar om zich wel aan de voorwaarden te houden, was reden om zijn hechtenis in maart wederom te schorsen.

Politie massaal ter plaatse na de schietpartij. (Foto: ANP)

T. is al meerdere malen veroordeeld

Op 4 maart werd T. verder veroordeeld tot twee weken cel, waarvan één voorwaardelijk, voor een winkeldiefstal in oktober 2018. Een dag later kwam daar een celstraf van vier maanden bij voor een inbraak op 13 september 2018. Deze veroordelingen zijn nog niet definitief.

T. werd in 2014 al eerder veroordeeld, toen hij onder invloed van alcohol met een wapen had geschoten in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Ook probeerde hij in te breken in een vrachtwagen. Beide zaken leidden tot een straf van 150 dagen, waarvan 49 voorwaardelijk.