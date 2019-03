Gökmen T. handelde maandag vermoedelijk alleen tijdens de schietpartij in Utrecht, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. De 37-jarige man wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk.

T. wordt ook verdacht van een poging tot meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk en bedreiging met een terroristisch oogmerk.

De officier van justitie zal hem vrijdag voorgeleiden aan de rechter-commissaris, die vervolgens een besluit zal nemen over de verlenging van de voorlopige hechtenis.

Door de schietpartij in de tram bij het 24 Oktoberplein kwamen drie inzittenden om het leven. Drie anderen raakten zwaargewond.

Er zijn volgens het OM geen aanwijzingen dat T. tijdens het incident hulp heeft gekregen. Er was eerder onduidelijkheid over het aantal schutters.

Dinsdag werd een veertigjarige man uit Utrecht opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. Mogelijk had hij een ondersteunende rol buiten het schietincident om, aldus het OM.

Motief voor schietpartij wordt nog onderzocht

Het onderzoek naar de aanslag is nog in volle gang. Inmiddels is duidelijk dat er geen relatie bestond tussen de hoofdverdachte en de slachtoffers.

Het motief voor de schietpartij is nog niet helemaal duidelijk, meldt het OM. Naast een terroristisch motief wordt ook gekeken of de acties voortkomen vanuit "persoonlijke problematiek in combinatie met een geradicaliseerd gedachtegoed".

Het onderzoek naar de persoonlijkheid van T. wordt verricht door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

De in Utrecht woonachtige man is eerder in aanraking gekomen met justitie. Zo is hij veroordeeld voor winkeldiefstal en een inbraak, maar de opgelegde celstraffen zijn nog niet definitief. Daarnaast is hij verdachte in een verkrachtingszaak.

Koning Willem-Alexander brengt bezoek aan Utrecht

Koning Willem-Alexander brengt donderdagmiddag een bezoek aan de Utrechtse politie om over de schietpartij te praten. Vóór de aanslag stond al een ander bezoek aan de Domstad gepland.

Voor de slachtoffers van de schietpartij wordt vrijdagavond een stille tocht gehouden in Utrecht. Vanaf het Jaarbeursplein lopen belangstellenden om 19.00 uur naar het 24 Oktoberplein.

De gemeente Utrecht heeft een condoleanceregister geopend. Dit is te vinden op het stadskantoor en in het wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.