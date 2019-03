Voor de slachtoffers van de aanslag in een Utrechtse tram van afgelopen maandag wordt vrijdagavond een stille tocht georganiseerd. Het initiatief komt van een groep Utrechters.

Volgens RTV Utrecht begint de tocht om 19.00 uur. De route loopt van treinstation Utrecht Centraal naar het 24 Oktoberplein waar de aanslag plaatsvond.

"Wij willen dit doen voor Utrecht", zegt één van de organisatoren tegen de regionale zender. "Wij willen laten blijken dat we niet uit elkaar worden geslagen. En dat we juist dichter bij elkaar komen en juist elkaar steunen in deze tijd."

De inwoners van Utrecht hebben de afgelopen dagen al op meerdere manieren hun saamhorigheid en verdriet geuit. Een tekening van een huilende Nijntje naast de vlag van de stad Utrecht, gemaakt door Utrechtse, is officieus een symbool van deze gevoelens geworden. De tekening is door burgemeester Jan van Zanen in het stadhuis naast het condoleanceregister geplaatst.

De tekening van een huilende Nijntje naast een Utrechtse vlag staat op het stadhuis. (Foto: ANP)

Bij de aanslag vielen zeker drie doden en vijf gewonden

Een schutter opende maandagochtend het vuur op inzittenden van een tram bij het 24 Oktoberplein. Er vielen drie doden en vijf mensen raakten gewond.

Agenten pakten diezelfde dag drie verdachten op, onder wie de 37-jarige hoofdverdachte. Deze Gökmen T. zit nog vast, de twee anderen zijn vrijgelaten.

Op dinsdag werd omstreeks 15.30 uur een veertigjarige man in zijn woning opgepakt. De rol van deze nieuwe verdachte wordt nog onderzocht, aldus het OM.

Politie houdt 'ernstig rekening' met terroristisch motief

Het onderzoek naar de aanslag is nog in volle gang. Inmiddels is duidelijk dat er geen relatie tussen de hoofdverdachte en de slachtoffers bestaat.

De politie houdt "ernstig rekening" met een terroristisch motief, onder meer vanwege een gevonden briefje in de vluchtauto. De inhoud van de brief is niet bekendgemaakt. Er worden ook nog andere motieven onderzocht.

Politie wil meer getuigen spreken

De politie heeft nog niet alle getuigen van de aanslag gesproken, verklaarde politiewoordvoerder Bernhard Jens dinsdagavond in de uitzending van Opsporing Verzocht. Dit komt doordat veel mensen na de schietpartij zijn gevlucht en zich daarna nergens hebben gemeld.

Zij kunnen een bijdrage leveren aan het onderzoek door een verklaring af te leggen, benadrukte Jens. "Ook als je denkt dat je geen nieuwe informatie hebt." Hij roept deze getuigen op zich alsnog te melden bij de politie.

Vanwege de schietpartij heeft de Nederlandse vlag dinsdag op veel plekken in het land halfstok gehangen. Op het 24 Oktoberplein liggen bloemen, tekeningen en andere steunbetuigingen voor de slachtoffers.

De gemeente Utrecht heeft een condoleanceregister geopend. Dit is te vinden op het stadskantoor en in het wijkservicecentrum Vleuten-De Meern. Ook online ondertekenen is mogelijk.