De politie meldt dinsdag dat er tot nu toe uit het onderzoek geen relatie is gebleken tussen de hoofdverdachte van de aanslag in de tram in Utrecht en de slachtoffers. De 37-jarige Gökmen T. werd maandagavond in een woning aan de Oudenoord opgepakt. Daar is ook een vuurwapen aangetroffen.

De drie dodelijke slachtoffers waren een negentienjarige vrouw uit Vianen en twee mannen (28 jaar en 49 jaar) uit Utrecht. De negentienjarige vrouw was werkzaam bij een snackbar en de 49-jarige man was een vader van twee leerlingen van het Christelijk Gymnasium Utrecht (CGU) en jeugdtrainer bij een amateurclub.

"Daarnaast raakten drie mensen zwaargewond (een 20-jarige vrouw uit Utrecht, een 74-jarige man uit De Meern en een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein). In de hectiek die direct na het schieten ontstond, raakten eveneens, voor zover bekend, vier mensen lichtgewond doordat zij bijvoorbeeld kwamen te vallen", aldus het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Naast T. zijn nog twee mannen uit Utrecht opgepakt. Zij zijn 23 en 27 jaar oud. Hun mogelijke betrokkenheid wordt nog onderzocht. Hun advocaat laat na berichtgeving van het AD aan NU.nl weten dat de twee Utrechters broers van elkaar zijn. Ze zijn geen familie van de hoofdverdachte.

"Tot dusver wordt er ernstig rekening gehouden met een terroristisch motief. Onder meer een in de vluchtauto gevonden briefje en de aard van het feit geven hier aanleiding toe. Andere motieven worden niet uitgesloten, deze worden ook onderzocht", aldus het OM.

T. wordt ervan verdacht op maandag om 10.45 uur het vuur te hebben geopend in een tram die op dat moment op het 24 Oktoberplein reed. Op deze locatie zijn dinsdag bloemen neergelegd, onder anderen door de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen.

Dinsdag maakte de rechtbank Midden-Nederland de strafrechtelijke geschiedenis van T. bekend. Daaruit blijkt dat de man een uitgebreid crimineel verleden heeft.

Zoals maandag al bekend werd, stond T. eerder deze maand nog voor de rechter op verdenking van het verkrachten van een vrouw in juli 2017. Op 1 maart van dit jaar is de voorlopige hechtenis van T. geschorst. Eerder weigerde hij mee te werken aan onderzoek naar zijn psyche.

Op een zitting van het gerechtshof op 27 februari 2019 verklaarde T. echter nadrukkelijk te zullen meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek en een rapportage van de reclassering. Het gerechtshof besloot daarop, ook conform de standpunten van de verdediging en het OM, dat T. onder voorwaarden vrijkwam.

De inhoudelijke behandeling van de zaak die draait om de verkrachting vindt op 15 juli plaats bij de rechtbank Midden-Nederland.

Strafrechtelijk verleden van hoofdverdachte aanslag 2013: T. wordt opgepakt voor illegaal wapenbezit, poging diefstal en poging doodslag

2014: Vrijspraak voor poging doodslag, veroordeling voor twee andere feiten

2017: T. wordt in augustus opgepakt op verdenking van verkrachting

2017: T. wordt onder voorwaarden vrijgelaten

2019: T. wordt weer vastgezet na schenden voorwaarden

2019: Het hof oordeelt in beroep over hechtenis dat T. toch weer op vrije voeten komt

2019: 1 maart mag T. onder voorwaarden de gevangenis verlaten

T. deze maand veroordeeld voor winkeldiefstal en inbraak

Ook is T. op 4 maart nog veroordeeld tot een celstraf van twee weken (waarvan een week voorwaardelijk) voor een winkeldiefstal van 15 oktober 2018. Een dag later kreeg hij van de politierechter vier maanden celstraf opgelegd voor een inbraak op 13 september 2018.

Volgens de rechtbank werd de man ook in 2014 vervolgd voor illegaal wapenbezit en een poging tot diefstal. Hij kreeg toen 150 dagen cel opgelegd, waarvan 49 dagen voorwaardelijk.

In meerdere media wordt gesproken van een poging tot doodslag, maar hier is hij voor vrijgesproken.

Rutte: 'Schietpartij heeft alle kenmerken van een aanslag'

Premier Mark Rutte zei maandag dat de schietpartij "alle kenmerken van een aanslag" heeft. De verkiezingscampagne werd tijdelijk stilgelegd, maar is dinsdag op ingetogen wijze hervat.

Rutte brengt samen met justitieminister Ferd Grapperhaus dinsdag een bezoek aan Utrecht. Volgens de premier is het de bedoeling dat Grapperhaus en hij daar vertrouwelijk met betrokkenen gaan praten, "zonder media".