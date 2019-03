Vanaf het moment van de schietpartij in de Utrechtse tram op maandagochtend 18 maart tot de arrestatie van de hoofdverdachte volgden de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Een overzicht.

Maandag 18 maart, 10.45 uur: Een man opent in sneltram 61 in de Utrechtse wijk Kanaleneiland het vuur op meerdere mensen. De politie meldt al snel dat er sprake is van meerdere gewonden, al zal het nog enkele uren duren voordat de omvang van het schietincident duidelijk is. De politie zet de omgeving van het 24 Oktoberplein af en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de plek van de schietpartij. Meerdere helikopters cirkelen boven Utrecht en al snel vullen de straten van Utrecht zich op meerdere plaatsen met zwaarbewapende politie-eenheden.

Ruim een uur na de schietpartij laat de politie weten rekening te houden met "een eventueel terroristisch motief". De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) belegt een crisisoverleg met betrokken partijen.

12.24 uur: Een politiewoordvoerder op de plek van de schietpartij laat weten dat er verschillende verklaringen zijn over de schutter. "Een daarvan is dat hij er met de auto vandoor is gegaan, maar dat is niet zeker", aldus de zegsman. "Er is nog niemand aangehouden en het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen". Op meerdere plekken in Utrecht, zoals moskeeën, wordt de beveiliging aangescherpt. Ook elders in het land, zoals op het Binnenhof en Schiphol wordt de beveiliging opgeschroefd. Politieke partijen onderbreken hun campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Forensisch onderzoek bij de tram. (Foto: ANP)

12.28 uur: Na het crisisoverleg wordt het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht verhoogd naar niveau 5, het hoogste niveau. "De dader is nog voortvluchtig", laat NCTV-baas Pieter-Jaap Aalbersberg weten. In de tussentijd heeft het UMC Utrecht op verzoek van de veiligheidsregio een calamiteitenhospitaal opengesteld. Dat is een bijzonder ziekenhuis voor de onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden. Verschillende gebouwen in Utrecht gaan 'op slot'. Op last van de politie zijn onder meer onderwijsinstellingen gevraagd om leerlingen en studenten binnen te houden. De politie lijkt inmiddels een actie op de Trumanlaan voor te bereiden.

14.17 uur: De politie verspreidt een opsporingsbericht over de voortvluchtige hoofdverdachte, Gökmen T. (37). De politie benadrukt de man niet te benaderen, maar de opsporingslijn te bellen. T. blijkt eerder deze maand voor de rechter in een verkrachtingszaak te hebben gestaan.

14.54 uur: De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen meldt dat er bij de schietpartij drie doden en negen gewonden zijn gevallen. "We gaan ervan uit dat er sprake is van een terroristisch motief", aldus Van Zanen. "Vermoedelijk is er sprake van één dader, maar het kan ook zijn dat er meerdere daders zijn." De gemeente volgt met het advies om in de stad Utrecht binnen te blijven en de politie meldt dat er wordt gezocht naar een rode Renault Clio. Het voertuig is vlak voor de schietpartij aan de Amerikalaan gestolen. Er volgt een inval bij een flatwoning aan de Laan van Engelswier, vlak bij de plek waar de auto uiteindelijk wordt teruggevonden.

16.13 uur: Burgemeester Van Zanen laat weten dat het advies om binnen te blijven niet meer geldt. Dat besluit is genomen nadat de lokale driehoek (burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie) ervan uitgaat dat er op één plek een schietpartij heeft plaatsgevonden. "Eén verdachte is in beeld en hij is helaas nog niet gevonden", aldus Van Zanen. "Er zouden meerdere verdachten kunnen zijn, dat weten we op dit moment niet."

Een politiewoordvoerder reageert daarna op de geruchten dat het motief van de schutter in de relationele sfeer ligt. "Er gaan veel geruchten rond op dit moment", zegt de woordvoerder. "Dat onderzoeken we. We sluiten een terroristisch motief niet uit." Het aantal gewonden wordt bijgesteld van negen tot vijf.

18.12 uur: In een persconferentie van de lokale driehoek spreekt Van Zanen van een zwarte dag. Bij verschillende huiszoekingen is één verdachte aangehouden, maar de driehoek zegt dat het niet om T. gaat. Hij zou nog voortvluchtig zijn.

Als de persconferentie wordt afgerond, krijgt de driehoek een briefje aangereikt met nieuwe informatie. T. is opgepakt. Door de onverwachte wending in de persconferentie is de driehoek niet in staat om aanvullende vragen te beantwoorden. De politie laat later weten dat T. is gearresteerd bij een inval aan de Oudenoord in de Utrechtse wijk Pijlsweerd. Tijdens de aanhouding wordt ook een vuurwapen aangetroffen.

In de loop van maandagavond wordt nog een verdachte opgepakt. Alle drie de verdachten zitten dinsdag nog vast. Het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht is weer verlaagd naar niveau 4, zoals in de rest van Nederland.

Dinsdag 19 maart, 11.34 uur: De politie maakt de identiteit van de drie dodelijke slachtoffers bekend. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Vianen en twee mannen van 28 en 49 jaar uit Utrecht. De drie zwaargewonden zijn een 20-jarige vrouw uit Utrecht, een man van 74 uit De Meern en een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein. Geen van de slachtoffer heeft volgens de politie een relatie met de hoofdverdachte.

Het OM en de politie houden er "ernstig rekening mee" dat de dader een terroristisch motief had. Daar duidt onder meer een gevonden briefje in de vluchtauto op.

13.18 uur: De rechtbank van Midden-Nederland publiceert de strafrechtelijke geschiedenis van de hoofdverdachte. T. is op 4 maart van dit jaar nog veroordeeld voor een winkeldiefstal op 15 oktober 2018. Op 5 maart kreeg hij een celstraf opgelegd voor een inbraak op 13 september 2018. Verder is zijn voorlopige hechtenis op 1 maart geschorst. Hij wordt verdacht van een verkrachting in juli 2017. De inhoudelijke behandeling van die zaak vindt op 15 juli 2019 plaats. Eerder kreeg T. straffen voor onder meer illegaal wapenbezit en poging tot diefstal.