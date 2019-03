NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "GroenLinks-leider Jesse Klaver schreef dat het stigmatiserend is dat de volledige naam van de verdachte van de aanslag in Utrecht is gepubliceerd."

Oordeel: onwaar

Maandagavond en dinsdagochtend werd op meerdere pagina's op Facebook een screenshot gedeeld van een Twitter-bericht dat van de GroenLinks-partijleider Jesse Klaver afkomstig zou zijn.

In dit bericht staat dat Klaver het stigmatiserend vindt dat de verdachte met zijn volledige naam en zonder balkje voor de ogen in de media is gekomen. Ook zou Klaver de politie betichten van racisme. Het bericht is echter afkomstig van een parodieaccount en niet van Klaver zelf.

Waar komt het vandaan?

NU.nl werkt in de strijd tegen nepnieuws samen met Facebook. Wanneer bezoekers de geloofwaardigheid van berichten op Facebook in twijfel trekken, kunnen ze dit bij Facebook melden. NU.nl krijgt dit vervolgens in een dashboard te zien. Zo zagen wij ook dit bericht over Klaver.

Meerdere individuele personen en pagina's zoals Nexit en Wij Zijn De Leugens Zat deelden het screenshot van het bericht dat van Klaver afkomstig zou zijn. De pagina Wij Zijn De Leugens Zat heeft bijna 32.000 likes. Meerdere mensen lieten naar aanleiding van het screenshot boze reacties achter.

Het is onduidelijk hoe vaak dit bericht is gedeeld. Op basis van de berichten die NU.nl via de samenwerking met Facebook kan zien, is dit in ieder geval ruim 600 keer gebeurd.

Ook de website Hoaxmelding heeft gemeld dat dit nepbericht rondgaat en dat het bericht niet van Klaver afkomstig is.

Parodieaccount op Twitter opgeschort

Het screenshot dat werd gedeeld, is namelijk afkomstig van het Twitter-account Jesse Klaver GroenLinks. Dit is niet de echte pagina van de GroenLinks-leider. Twitter heeft het account op dit moment opgeschort.

Dinsdagochtend rond 7.00 uur was de beschrijving van dit account: "Echt parodieaccount van de Obama van Europa, de psycholoog van het klimaat, de directeur van GroenLinks en de directe chef van hysterische Judith in Brussel."

Het parodieaccount bestond sinds januari 2017 een deelde in maart 2019 bijna dagelijks berichten. Het echte account van Klaver heet niet Jesse Klaver GroenLinks, maar alleen Jesse Klaver. Op het echte account heeft een dergelijk bericht niet gestaan.

Conclusie

De partijleider van GroenLinks heeft geen bericht op Twitter geplaatst waarin hij zegt dat de verdachte van de aanslag in Utrecht anoniem vermeld had moeten worden. Een opgeschort parodieaccount was de bron van dit bericht.

We beoordelen daarom de bewering "GroenLinks-leider Jesse Klaver schreef dat het stigmatiserend is dat de volledige naam van de verdachte van de aanslag in Utrecht is gepubliceerd" als onwaar.

NU.nl onderzoekt op dit moment ook ander mogelijk nepnieuws over de aanslag in Utrecht. Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.