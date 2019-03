De politie laat dinsdag weten dat nog altijd drie mensen vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag in de Utrechtse tram. Dit in tegenstelling tot wat de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen eerder aan meerdere media liet weten.

Volgens de burgemeester zat alleen hoofdverdachte Gökmen T. nog vast. De politie heeft deze bewering ontkracht. De drie personen werden allen op maandag in de uren na de schietpartij gearresteerd.

Op het 24 Oktoberplein in Utrecht waar maandag de dodelijke schietpartij plaatsvond, zijn dinsdagochtend de eerste bloemen neergelegd. Ook de internationale pers is aanwezig. Cameraploegen uit onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Tsjechië maken opnames bij de trambaan.

De trams in Utrecht rijden dinsdag weer volgens de dienstregeling. Bij de opstaphalte vlak bij de plaats van het incident zijn ook bloemen neergelegd. De verkiezingscampagne zal dinsdag weer hervat worden, hetzij op een iets ingetogener manier. Of het slotdebat van de NOS dinsdagavond doorgaat, is nog niet bekend.

Identiteit slachtoffers officieel nog niet bekendgemaakt

Over de identiteit van de drie mensen die bij de aanslag om het leven zijn gekomen, is officieel nog niets bekendgemaakt. Het AD meldde maandagavond dat een van de drie dodelijke slachtoffers een negentienjarige vrouw uit Vianen zou zijn.

Het tweede dodelijke slachtoffer was een vader van twee leerlingen van het Christelijk Gymnasium Utrecht (CGU). Hier wordt dinsdag ook stilgestaan bij zijn dood.

De man zou ook jeugdtrainer bij voetbalvereniging C.O.V. Desto zijn geweest. De amateurclub uit Utrecht plaatste maandagavond een bericht op zijn website waarin met "grote verslagenheid" en "vol verbijstering" wordt gereageerd op het overlijden van de man.

Een woordvoerder van de politie kon maandagavond tegen NU.nl nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers. Ook de gemeente Utrecht meldt "uit respect voor de nabestaanden" niets over de slachtoffers.

Verdachte is bekende van justitie

Inmiddels is bekend dat T. op 4 maart nog voor de rechtbank in Utrecht stond op verdenking van betrokkenheid bij een verkrachting in juli 2017. Volgens de NOS is dat niet het enige vergrijp waarvoor T. voor de rechter moest verschijnen. Zo zou hij in 2012 hebben terechtgestaan voor diefstal en eind 2013 voor poging tot doodslag.

De in Turkije geboren T. was nog gedetineerd toen hij werd voorgeleid, maar is vermoedelijk vrijgelaten in afwachting van de verdere behandeling van zijn strafzaak.

Drie doden en vijf zwaargewonden

De aanslag in de tram in de wijk Kanaleneiland, waarbij een man het vuur opende, vond maandagochtend rond 10.45 uur plaats. Drie mensen kwamen daarbij om het leven en vijf raakten zwaargewond. De toestand van drie van hen is nog altijd kritiek.

Over het motief is nog geen uitsluitsel, liet Van Zanen maandag weten. De autoriteiten gaan ervan uit dat de schutter vanuit een terroristisch motief handelde. De politie onderzoekt ook of het motief van de schutter in de relationele sfeer ligt, meldde een woordvoerder.

Premier Mark Rutte, die maandagavond ook een persconferentie gaf, zei dat de schietpartij "alle kenmerken van een aanslag" heeft. Hij sprak van een aanslag, ongeacht of de dader terroristische of persoonlijke motieven had. "Dit was zeer ernstig, laten we het niet kleiner maken dan het is", aldus de premier.