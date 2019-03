De politie heeft maandag Gökmen T. aangehouden na een klopjacht in Utrecht. De 37-jarige man is de vermoedelijke dader van de aanslag in een Utrechtse tram met zeker drie doden en vijf gewonden tot gevolg. Wat weten we over deze man?

T. is op 2 juli 1981 geboren in Turkije en woonachtig in Utrecht. Hij is eerder in aanraking geweest met justitie.

Zo stond hij op 4 maart voor de rechtbank in Utrecht op verdenking van betrokkenheid bij een verkrachting in juli 2017. Hij was nog gedetineerd toen hij werd voorgeleid, maar is vermoedelijk vrijgelaten in afwachting van de verdere behandeling van zijn strafzaak.

Volgens de NOS is dat niet het enige vergrijp waarvoor T. voor de rechter heeft moeten verschijnen. Zo zou hij in 2012 terecht hebben gestaan voor diefstal en eind 2013 voor poging tot doodslag, omdat hij met een vuurwapen op een flat in de Utrechtse wijk Kanaleneiland had geschoten.

Hoofdverdachte Gökmen T. op beeld dat maandag verspreid werd door de opsporingsdiensten.

Advocaat onthoudt zich van commentaar

Zijn advocaat onthoudt zich van elk commentaar en ook het Openbaar Ministerie (OM) wilde niet ingaan op het criminele verleden van T. Kort na de aanslag bracht het OM wel een foto van T. naar buiten, om hem zo snel mogelijk op te kunnen sporen.

"Het vrijgeven van een foto en zijn identiteit is een vergaande maatregel en daar willen we het nu bij houden", aldus een woordvoerder.

De hoofdofficier van justitie, Rutger Jeuken, bevestigde maandag op een persconferentie wel dat T. een bekende van justitie is, maar wilde eveneens niet uitweiden over wat voor incidenten dit waren.

Man wordt voorlopig verdacht van doodslag met terroristisch motief

Jeuken ging ook niet in op de vraag of de verdachte eerder verdacht is geweest van of zelfs veroordeeld is voor terroristische activiteiten. T. wordt in deze zaak voorlopig verdacht van doodslag met een terroristisch motief.

Dat het hier om een terroristische aanslag gaat is "gebaseerd op verklaringen en aangetroffen sporen", aldus Jeuken. Een ander motief wordt overigens nog niet uitgesloten.

T. kwam volgens de politiewoordvoerder in beeld nadat de auto waar de verdachte na het schietincident in vluchtte was gevonden. In die rode Renault Clio trof de politie sporen aan die naar T. leidden. Dit kan erop duiden dat het gaat om forensische sporen die tot een match met opgeslagen sporen in politiesystemen hebben geleid.