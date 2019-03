De politie heeft maandag na een klopjacht in Utrecht Gökmen T. aangehouden. De 37-jarige man is de vermoedelijke dader van de aanslag in een Utrechtse tram met zeker drie doden en vijf gewonden tot gevolg. Wat weten we over deze man?

T. is op 2 juli 1981 geboren in Turkije en woonachtig in Utrecht. Het is inmiddels duidelijk dat hij veel vaker in aanraking is geweest met justitie.

Zo werd hij op 4 maart veroordeeld tot twee weken celstraf, waarvan één voorwaardelijk, voor winkeldiefstal van oktober vorig jaar. Een dag later kwam daar een celstraf van vier maanden bij voor een inbraak op 13 september 2018. Deze veroordelingen zijn nog niet definitief.

Op 4 maart diende er nog een zaak tegen T., omdat hij wordt verdacht van de verkrachting van een vrouw in juli 2017. Drie dagen voor die zitting werd in deze zaak zijn voorlopige hechtenis onder voorwaarden geschorst.

De reden van die schorsing was dat T. "uitdrukkelijk had verklaard ook mee te zullen werken aan een persoonlijkheidsonderzoek en een rapportage van de reclassering", aldus de rechtbank Midden-Nederland.

Diezelfde rechtbank maakt duidelijk dat T. een maand na de vermeende verkrachting is vastgezet en weer een maand later werd vrijgelaten, eveneens onder voorwaarden.

Verdachte hield zich eerder niet aan gestelde voorwaarden

T. hield zich niet aan de voorwaarden, zoals het eerder genoemde meewerken aan het opstellen van een persoonlijkheidsonderzoek en een rapport van de reclassering. Zijn harde toezegging in februari van dit jaar om dat wel te doen, was reden om zijn hechtenis op 1 maart wederom te schorsen. De inhoudelijke behandeling van deze zedenzaak staat gepland op 15 juli 2019.

T. werd al eerder veroordeeld in 2014 toen hij onder invloed van alcohol had geschoten met een wapen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Ook probeerde hij in te breken in een vrachtwagen. Beide gevallen leidden tot een straf van 150 dagen, waarvan 49 voorwaardelijk.

Het AD sprak de vrouw die zegt verkracht te zijn door T. en bekenden van hem. Zij omschrijft hem als iemand die veel drugs zou gebruiken.

Hoofdverdachte Gökmen T. op beeld dat maandag verspreid werd door de opsporingsdiensten. (Foto: Politie)

Advocaat onthoudt zich van commentaar

De advocaat van T. onthoudt zich tot nu toe van elk commentaar.

De hoofdofficier van justitie, Rutger Jeuken, bevestigde maandag op een persconferentie wel dat T. een bekende van justitie is, maar ging niet in op de vraag of de man eerder verdacht is geweest van of zelfs veroordeeld is voor terroristische activiteiten.

T. voorlopig verdacht van doodslag met terroristisch motief

T. wordt in deze zaak voorlopig verdacht van doodslag met een terroristisch motief. Maandag werd er door justitie al geopperd dat de schietpartij een mogelijke terroristische daad zou zijn, dinsdag wordt er inmiddels "ernstig rekening" mee gehouden.

Dat het hier mogelijk om een terroristische aanslag gaat, is "gebaseerd op verklaringen en aangetroffen sporen", aldus Jeuken. Dinsdag werd hier door het OM aan toegevoegd dat de inhoud van een briefje, dat is aangetroffen in de auto waarmee T. na de schietpartij vluchtte, ook wijst op een terroristisch motief. Een ander motief wordt overigens nog niet uitgesloten.

De vluchtauto, een rode Renault Clio, werd al gestolen voor het schietincident. In de auto trof de politie sporen aan die naar T. leidden. Dit kan erop duiden dat het gaat om forensische sporen die tot een match met opgeslagen sporen in politiesystemen hebben geleid.

Bronnen melden aan het AD en De Telegraaf dat T. uiteindelijk opgespoord kon worden, doordat zijn bankgegevens in de gaten werden gehouden en hij met een geleende telefoon een transactie deed. Met de gegevens van die telefoon konden ze zijn locatie achterhalen, schetsen de kranten.

Dinsdag nieuwe verdachte aangehouden

Een dag na de schietpartij wordt in Utrecht een nieuwe verdachte aangehouden. De man (40) wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident, maar zijn exacte rol wordt nog onderzocht.

Naast T. werden op maandag twee anderen opgepakt. Dinsdagavond werd bekend dat beide mannen zijn vrijgelaten. Zij worden niet langer verdacht van betrokkenheid bij de aanslag.