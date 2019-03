De vermoedelijke dader van de aanslag in Utrecht is aangehouden, zo is maandagavond bekendgemaakt op een persconferentie van burgemeester Jan van Zanen, de politie en het Openbaar Ministerie (OM). In de loop van maandagavond is ook een derde verdachte aangehouden.

In het kort Hoofdverdachte Gökmen T. aangehouden

Nog twee personen gearresteerd

Drie doden en vijf gewonden

Drie gewonden in kritieke toestand

Geen uitsluitsel over motief, terrorisme onderzocht

De eerste verdachte werd maandagmiddag al gearresteerd - nog voor het aanhouden van hoofdverdachte Gökmen T. - bij een van de invallen van de politie in de stad. Het is nog onduidelijk wat zijn rol is.

Ook van de derde verdachte, die maandagavond laat gearresteerd werd, is nog onduidelijk hoe hij of zij bij de aanslag betrokken is.

De arrestatie van hoofdverdachte T., van wie de politie de identiteit bekendmaakte, werd maandag rond 18.30 uur bekendgemaakt op een persconferentie.

Hoofdverdachte is 37-jarige Gökmen T.

Aan het begin van de persconferentie stelde Van Zanen nog dat de verdachte nog voortvluchtig was, maar aan het einde kwam het bericht binnen dat de 37-jarige T. is aangehouden.

T. werd gearresteerd bij de inval van een huis aan de Oudenoord, in de Utrechtse wijk Pijlsweerd. Het is niet duidelijk op welke wijze de twee andere verdachten betrokken zijn bij de aanslag.

De lokale driehoek kon daarna geen aanvullende vragen beantwoorden, omdat het nieuws van de aanhouding pas tijdens de persconferentie bekend werd.

Identiteit slachtoffers officieel nog niet bekend

Over de identiteit van de drie mensen die om het leven kwamen bij de aanslag is officieel nog niets bekendgemaakt. Wel meldde het AD maandagavond dat een van de drie dodelijke slachtoffers een negentienjarige vrouw uit Vianen is.

Daarnaast meldt RTV Utrecht dat een vader van twee leerlingen van het Christelijk Gymnasium Utrecht is omgekomen bij de schietpartij. De man zou ook jeugdtrainer zijn bij voetbalvereniging C.O.V. Desto. De amateurclub uit Utrecht plaatste maandagavond een bericht op zijn website waarin met "grote verslagenheid" en "vol verbijstering" wordt gereageerd op het overlijden van de man.

Een woordvoerder van de politie kon maandagavond tegenover NU.nl nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers. Ook de gemeente Utrecht meldt "uit respect voor de nabestaanden" niets over de slachtoffers.

Er is wel al overleg geweest met enkele betrokkenen over een eventuele herdenking. Daar is nog niets over besloten.

Hoofdverdachte Gökmen T.

Verdachte is bekende van justitie

Op de persconferentie van Van Zanen werd bevestigd dat T. een bekende van de politie is, maar verdere informatie werd niet gegeven.

Inmiddels is bekend dat T. op 4 maart nog voor de rechtbank in Utrecht stond op verdenking van betrokkenheid bij een verkrachting in juli 2017. Volgens de NOS is dat niet het enige vergrijp waarvoor T. voor de rechter heeft moeten verschijnen. Zo zou hij in 2012 terecht hebben gestaan voor diefstal en eind 2013 voor poging tot doodslag.

De in Turkije geboren T. was nog gedetineerd toen hij werd voorgeleid, maar is vermoedelijk vrijgelaten in afwachting van de verdere behandeling van zijn strafzaak.

Drie doden en vijf zwaargewonden

De aanslag in de tram in de wijk Kanaleneiland, waarbij een man het vuur opende, vond maandagochtend rond 10.45 uur plaats. Naast de drie doden raakten vijf mensen zwaargewond. De toestand van drie van hen is nog altijd kritiek.

"Dat deze dag zo wreed had kunnen lopen, dat schokt", zei burgemeester Van Zanen, die op de persconferentie zijn medeleven met de slachtoffers, hun naasten en de getuigen uitsprak.

Over het motief is nog geen uitsluitsel, liet Van Zanen weten. De autoriteiten gaan ervan uit dat de schutter vanuit een terroristisch motief handelde. De politie onderzoekt momenteel ook of het motief van de schutter in de relationele sfeer ligt, meldt een woordvoerder.

Premier Mark Rutte, die maandagavond ook een persconferentie gaf, zei dat de schietpartij "alle kenmerken van een aanslag" heeft. Maar of de dader nu uit terroristische of persoonlijke motieven handelde, maakt volgens hem niets uit. "Dit was zeer ernstig, laten we het niet kleiner maken dan het is."

Rutte kondigde later ook aan dat dinsdag alle vlaggen halfstok zullen hangen, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag.

Een foto van het onderzoek in het huis aan de Oudenoord, waar de verdachte werd aangetroffen. (Foto: DUIC/Robert Oosterbroek)

Tramverkeer dinsdag hervat

Het dreigingsniveau werd na de aanslag voor de provincie Utrecht verhoogd naar niveau 5, het hoogste niveau.

Na de aanhouding van de hoofdverdachte werd het niveau weer verlaagd naar niveau 4, hetzelfde als in de rest van Nederland.

Het tramverkeer in Utrecht gaat dinsdag zoals normaal rijden. Eerder op de avond twitterde U-OV dat er dinsdag geen trams zouden rijden tussen Utrecht CS en Zuilenstein.

In de tram werd maandag de hele dag sporenonderzoek gedaan door de politie. Volgens Regiotram Utrecht blijft het betrokken voertuig nog wel in "quarantaine" voor onderzoek.