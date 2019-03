In Utrecht heeft maandagochtend een aanslag plaatsgevonden. Het vuur werd bij het 24 Oktoberplein geopend op de inzittenden van een tram en daarbij kwamen drie mensen om het leven. Dit is wat we tot nu toe weten over de aanslag.

Het nieuws in Utrecht in het kort Drie doden, vijf zwaargewonden

Verdachte Gökmen T. gearresteerd

Tweede persoon aangehouden

Terroristisch motief niet uitgesloten

Drie doden en vijf zwaargewonden

Een schutter opende woensdagochtend rond 10.45 uur het vuur in een tram en wist weg te komen. Bij de aanslag vielen drie doden en vijf zwaargewonden. Van drie van de gewonden is de toestand kritiek. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.

Overigens meldde burgemeester Jan van Zanen rond 15.00 uur nog dat er negen gewonden waren, maar dat aantal werd anderhalf uur later teruggebracht.

Voor de slachtoffers werd in Utrecht een calamiteitenhospitaal geopend. Het Rode Kruis heeft de website ikbenveilig.nl opengesteld voor mensen die zich zorgen maken over de situatie in Utrecht.

Politie heeft verdachte aangehouden

Na een urenlange klopjacht meldde de politie woensdagavond rond 18.30 uur dat de verdachte is aangehouden. Het gaat om de 37-jarige Gökmen T., die een bekende is van justitie.

De in Turkije geboren T. werd aangehouden bij een inval aan de Oudenoord in de Utrechtse wijk Pijlsweerd. Eerder op de dag werd een andere persoon gearresteerd, maar het is niet zeker of hij betrokken is bij de aanslag.

Het huis aan de Oudenoord, waar de verdachte werd aangetroffen. (Foto: ANP)

T. wordt ook verdacht in verkrachtingszaak

T. wordt ook verdacht in een verkrachtingszaak. Naar verluidt is dat niet het enige vergrijp waarvoor T. voor de rechter heeft moeten verschijnen. Zo zou hij in 2012 terecht hebben gestaan voor diefstal en eind 2013 voor poging tot doodslag, omdat hij met een vuurwapen op een flat in de Utrechtse wijk Kanaleneiland had geschoten.

Inmiddels is bevestigd dat T. een bekende van de politie is, maar verdere informatie is niet gegeven.

Politie houdt rekening met terroristisch motief

De toedracht van het incident is nog niet bekend, maar de politie houdt rekening met een terroristisch motief. Premier Rutte zegt dat de schietpartij "alle kenmerken van een aanslag heeft".

Het dreigingsniveau in de provincie Utrecht was tot 18.30 uur, het moment waarop bekend werd dat de verdachte was aangehouden, daarom verhoogd naar het allerhoogste niveau (5).

Hoewel het dreigingsniveau in de andere provincies op 4 bleef staan, werden ook daar extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo waren er bijvoorbeeld extra marechaussees bij het Haagse Binnenhof en op luchthaven Schiphol. Ook de stations in Amsterdam en Rotterdam werden extra beveiligd.

Plein na aanslag afgezet

Op het moment van de aanslag reed de tram over het 24 Oktoberplein in de wijk Kanaleneiland. Het plein werd na de aanslag ruim afgezet.

Bij een woning aan de Trumanlaan, in de buurt van het 24 Oktoberplein, waren ook meerdere politie-eenheden ter plaatse. Hier en op andere plekken in de stad werden invallen gedaan en daarbij is de tweede persoon gearresteerd.

Mensen lange tijd niet de straat op

De gemeente Utrecht riep kort na de aanslag iedereen in eerste instantie op binnen te blijven. Burgemeester Van Zanen trok dit advies in de loop van de middag weer in. Voor alle publieksvragen en aanvullende informatie voor de politie heeft de gemeente het telefoonnummer 030-286 00 00 geopend.

Scholen in de omgeving van het 24 Oktoberplein hielden de leerlingen binnen, Ook andere gebouwen, waaronder moskeeën, werden afgesloten. Het regionale openbaar vervoer werd stilgelegd.

Onderzoek is nog in volle gang

Het onderzoek naar de schietpartij is nog in volle gang. De politie roept mensen op beelden van het incident of de nasleep daarvan online in te leveren. Ook wordt gevraagd het beeldmateriaal niet op sociale media te delen.

"Dit formulier wordt op beveiligde wijze verzonden", zo staat op de website van de politie. "Als uw tip daartoe aanleiding geeft, neemt de politie contact met u op."