Het nationale dreigingsniveau is maandagavond verlaagd naar niveau 4, het op een na hoogste niveau, omdat de hoofdverdachte van de aanslag in Utrecht is aangehouden.

Antiterrorismedienst NCTV had het niveau voor de provincie Utrecht maandagmiddag verhoogd naar het hoogste niveau, omdat de schutter nog voortvluchtig was.

Het hoogste dreigingsniveau was bedoeld om de diensten te helpen hun werk te doen. De gemeente Utrecht riep inwoners tot ongeveer 16.30 uur op om binnen te blijven en sloot nieuwe incidenten niet uit.

"Maar nu wij ervan uitgaan dat zich op maar één plek een schietincident heeft voorgedaan, trekken wij het advies om binnen te blijven in", zei de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen maandagmiddag.

Minister-president Mark Rutte heeft voor dinsdag een bijzondere vlaginstructie afgekondigd. Dinsdag hangen alle vlaggen van zonsopgang tot zonsondergang halfstok.

Drie doden en vijf zwaargewonden

Bij de aanslag in een tram in de Utrechtse wijk Kanaleneiland vielen maandagochtend drie doden en vijf gewonden, van wie drie in kritieke toestand verkeren. De politie houdt rekening met een terroristisch motief.

De verdachte is de 37-jarige Gökmen T., die een bekende van justitie is. Hij wordt ook verdacht in een verkrachtingszaak. T. werd aangehouden bij een inval aan de Oudenoord in de Utrechtse wijk Pijlsweerd.

Eerder op de dag werd al een andere persoon gearresteerd bij een van de invallen van de politie in Utrecht. Het is niet zeker of hij betrokken is bij de aanslag.