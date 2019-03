Alle politieke partijen, met uitzondering van Forum van Democratie, schorten de verkiezingscampagne in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op vanwege de aanslag van maandagochtend in Utrecht.

Daardoor gaat ook het tv-debat van EenVandaag, dat later op de dag op de Erasmus Universiteit Rotterdam zou plaatsvinden, niet door.

FVD-partijleider Thierry Baudet laat weten dat de geplande verkiezingsbijeenkomst van zijn partij later op de avond in het Kurhaus in Scheveningen wél doorgaat en dat de campagne wordt voortgezet.

"Juist nu is het essentieel om samen te komen en met elkaar te spreken over de toekomst van ons land", schrijft Baudet op Twitter. "Daarom hebben Theo Hiddema en ik besloten om onze bijeenkomst in het Kurhaus vanavond wél te laten doorgaan."

Baudet benadrukt daarnaast dat hij geschokt is door de aanslag. Alle flyeractiviteiten van zijn partij zijn wel stopgezet.

Partijleiders spreken medeleven uit

Ook andere partijleiders deelden maandag hun medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag, waarbij drie mensen om het leven kwamen en vijf zwaargewonden vielen.

"Vreselijke berichten uit Utrecht. Ik ben in gedachten bij de slachtoffers en hun familie. Veel respect voor het snelle optreden van de hulpdiensten", zei Sybrand Buma van het CDA.

Tunahan Kuzu (DENK) zei in een eerste reactie dat hij zich "ernstig zorgen maakt". "We volgen het nieuws nauwgezet. Laten we de kalmte bewaren en waakzaam blijven", aldus Kuzu.

Asscher niet naar pensioendemonstratie

PvdA-leider Lodewijk Asscher besloot vanwege de aanslag maandag niet naar de pensioendemonstratie in Rotterdam te gaan. "We volgen de ontwikkelingen op de voet. In gedachten zijn wij bij de slachtoffers en de hulpverleners", voegde hij daaraan toe.

De Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen vinden op woensdag 20 maart plaats.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.