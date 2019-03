Bij de aanslag in een tram in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn maandag drie doden en vijf zwaargewonden gevallen. De autoriteiten gaan uit van een terroristisch motief.

In het kort Drie doden en vijf gewonden gevallen

Premier Rutte spreekt van aanslag

Politie onderzoekt terroristisch motief

Klopjacht op 37-jarige Gökmen T.

Meer daders niet uitgesloten

Dreigingsniveau in Utrecht tot 22.00 uur van kracht

In verband met de aanslag is in de provincie Utrecht het hoogste dreigingsniveau (5) afgekondigd. Dat duurt tot in elk geval 22.00 uur.

In de stad Utrecht riep de gemeente mensen op binnen te blijven en sloot ze nieuwe incidenten niet uit, maar rond 16.30 uur werd die waarschuwing ingetrokken door burgemeester Jan van Zanen.

Hoewel nog niet duidelijk is hoeveel daders er zijn, spreekt de politie vooralsnog over één schutter. Die persoon is na de schietpartij vermoedelijk gevlucht in een rode auto. De politie meldt op zoek te zijn naar de in Turkije geboren Gökmen T. (37).

"Benader hem niet zelf, maar bel direct de opsporingslijn 0800-60 70", aldus de politie, die ook een foto van de verdachte verspreid heeft.

Politie doet meerdere invallen in Utrecht

De politie onderzoekt momenteel ook of het motief van de schutter in de relationele sfeer ligt, meldt een woordvoerder. De woordvoerder benadrukt wel dat dit slechts een van de mogelijke scenario's is.

In de uren na de aanslag deed de politie meerdere invallen in Utrecht, in onder meer een flatwoning aan de Utrechtse Laan van Engelswier.

24 Oktoberplein werd na schietpartij ruim afgezet

De aanslag vond maandagochtend rond 10.45 uur plaats. Een schutter opende het vuur in een Utrechtse tram en raakte meerdere mensen.

Na het incident werden meerdere traumahelikopters en hulpdiensten opgeroepen en opende het UMC Utrecht een calamiteitenhospitaal. Het 24 Oktoberplein werd na de schietpartij ruim afgezet.

Verder is bekend dat vlak voor de schietpartij in de buurt een rode Renault Clio is gestolen. De wagen stond aan de Amerikalaan, een stuk verderop in de wijk. Het voertuig is later aangetroffen aan de Tichelaarslaan, even buiten de Utrechtse binnenstad. Mogelijk heeft de verdachte deze auto gebruikt.

Veiligheidsmaatregelen genomen op meerdere locaties

Vanwege de aanslag zijn op meerdere locaties in Nederland extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Onderwijsinstellingen op de Uithof, waar onder meer de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht zijn gevestigd, houden de deuren dicht en scholen rondom het 24 Oktoberplein houden de leerlingen binnen.

Het openbaar vervoer in Utrecht werd tijdelijk stilgelegd, maar wordt momenteel weer opgestart. Verschillende gebouwen in de stad, waaronder moskeeën, zijn uit voorzorg gesloten. Meerdere bioscopen en schouwburgen in de stad blijven maandagavond gesloten.

Bij de training van het Nederlands elftal in Zeist mocht maandagmiddag vanwege veiligheidsredenen geen publiek aanwezig zijn.

Alle politieke partijen, met uitzondering van Forum voor Democratie, schorten de verkiezingscampagne in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op in verband met de aanslag.

Rutte: 'Mengeling van ongeloof en afschuw overheerst'

Enkele uren na de schietpartij gaf premier Mark Rutte een persconferentie en omschreef hij de gebeurtenis als "een aanslag". Tegelijkertijd staat nog niet vast dat er sprake is van een terroristische aanslag, maar wordt een terroristisch motief niet uitgesloten.

"Wij zullen alles op alles zetten om de dader of daders te pakken", zei de minister-president, bij wie een mengeling van "ongeloof en afschuw" overheerste.

"Als hier sprake is van terreur, dan zullen onze rechtsstaat en onze democratie sterker zijn dan geweld. Wij zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid."