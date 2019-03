Bij een schietpartij in een tram in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn maandagochtend drie doden en vijf gewonden gevallen. De toedracht van het incident is nog onduidelijk, maar een terroristisch motief wordt niet uitgesloten.

De schietpartij vond maandagochtend plaats in een tram bij het 24 Oktoberplein. (Foto: DUIC.nl)

Door de schietpartij zijn drie doden en vijf gewonden gevallen, hulpdiensten hebben groot opgeschaald. (Foto: ANP)

De antiterreureenheid is ter plaatse om de situatie te onderzoeken. (Foto: ANP)

De politie is op zoek naar een 37-jarige verdachte. Het is onduidelijk wat het motief van de dader was. (Foto: ANP)

Op het moment is nog niemand opgepakt. Mede daarom is het dreigingsniveau in de provincie Utrecht opgeschaald naar 5. (Foto: ANP)

Vanwege het onderzoek is de omgeving van het 24 Oktoberplein afgezet. (Foto: ANP)