De Duitse politie heeft de extra bewaking aan de Nederlandse grens in de loop van de avond opgeheven, meldde de politie in Essen. Na de schietpartij in Utrecht zette de Duitse politie extra personeel in bij grensovergangen en in de treinen die vanuit Nederland naar Duitsland rijden. Er werden controles uitgevoerd op grensoverschrijdend verkeer en grensoverschrijdende spoorverbindingen. Opsporingsambtenaren doorzochten de treinen.



De politie lette vooral op de Duitse snelweg A3. Dat is in Nederland de A12 die vanuit Utrecht komt en in Gelderland de Duitse grens bereikt. Er stonden ook agenten op andere snelwegen en bij kleine grensovergangen paraat. De Duitse politie beëindigde de missie om 21.00 uur, toen duidelijk was dat de vermoedelijke schutter in Nederland was opgepakt.