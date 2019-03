In de persverklaring wordt gezegd dat de voorlopige hechtenis van de man op 1 maart van dit jaar is geschorst. Hij wordt verdacht van een verkrachting in 2017. Eerder weigerde hij mee te werken aan onderzoek naar zijn psyche.



"Nadat de verdachte vervolgens ter zitting van het gerechtshof op 27 februari 2019 uitdrukkelijk had verklaard ook mee te zullen werken aan een persoonlijkheidsonderzoek en een rapportage van de reclassering, heeft het gerechtshof- conform de standpunten van de verdediging en het OM - de voorlopige hechtenis van verdachte per 1 maart 2019 wederom onder voorwaarden geschorst."