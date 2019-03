De Tweede Kamer en het kabinet herdenken dinsdagmiddag de aanslagen in Utrecht en in Christchurch, Nieuw-Zeeland.



Volgens Kamervoorzitter Khadija Arib is de aanslag in Christchurch een aanslag op een open democratie zoals de onze. "Gister bleek haat dichterbij te zijn dan we dachten", zegt Arib over de schietpartij in Utrecht. Opeens gingen de beelden die we zagen in Londen, Parijs of Brussel over ons eigen Utrecht."



"Ik denk niet dat de littekens snel zullen verdwijnen", zegt Arib. Er wordt een beroep gedaan op onze weerbaarheid, aldus de Kamervoorzitter. Ze heeft haar medeleven namens het Nederlandse parlement overgebracht aan haar ambtscollega in Nieuw-Zeeland.