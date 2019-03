Bij een schietincident in een tram bij het 24 Oktoberplein in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn maandagochtend meerdere gewonden gevallen. De dader is momenteel nog voortvluchtig.

Het incident vond rond 10.45 uur plaats. Tot nu toe is het onbekend wat de toedracht van het incident is. Getuigen zeggen meerdere schoten te hebben gehoord. "Een man begon in het wilde weg te schieten", meldt een getuige.

De politie heeft inmiddels bekendgemaakt op zoek te zijn naar een 37-jarige man in verband met de schietpartij in Utrecht. Vooralsnog spreekt de politie van één dader, meerdere verdachten worden echter niet uitgesloten.

"Momenteel is er een actie gericht op één dader", aldus Pieter-Jaap Aalbersberg van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Voor een woning aan de Trumanlaan, even verderop in de wijk, hebben zwaarbewapende politie-eenheden zich verzameld. Omstanders worden op grote afstand gehouden.

Aantal gewonden nog onbekend

De politie kon aanvankelijk geen meldingen doen over het aantal gewonden of de aard van hun verwondingen.

Persbureau ANP meldde in eerste instantie dat het erop lijkt dat de schietpartij aan zeker één persoon het leven heeft gekost.

Een verslaggever ter plaatse had op de trambaan, tussen twee tramstellen in, een volledig met laken afgedekt slachtoffer zien liggen.

Bij de woning aan de Trumanlaan zijn zwaarbewapende politie-eenheden aanwezig. (Foto: ANP)

Rutte: 'Alles is gericht op pakken van dader'

Premier Mark Rutte liet maandagmiddag bij een persconferentie weten dat "alles op alles" wordt gezet om de dader te pakken. "Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en nabestaanden wiens levens ineens overhoop zijn gehaald. We zetten alles op alles op het pakken van de dader. Daar is alles op gericht."

"Mocht het inderdaad een terroristische daad blijken, dan past maar één antwoord: we zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid. Nooit. Onze democratie is sterker dan geweld."

UMC Utrecht opent calamiteitenhospitaal vanwege incident

Het UMC Utrecht heeft maandag een calamiteitenhospitaal opengesteld. Het calamiteitenhospitaal is een bijzonder ziekenhuis voor de onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden.

Het is nog onbekend hoeveel slachtoffers er worden opgevangen.

Politie neemt op verschillende locaties veiligheidsmaatregelen

In verband met het schietincident worden op meerdere locaties in Nederland veiligheidsmaatregelen genomen. Zo heeft de politie de Utrechtse scholenkoepel SPO geadviseerd om de deuren van scholen dicht te houden en melden studenten van de Uithof, waar locaties van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht gevestigd zijn, dat ze momenteel binnen worden gehouden.

Alle moskeeën in Utrecht zijn uit voorzorg gesloten. Ook heeft de NS in overleg met de politie en NCTV "zichtbare en onzichtbare" veiligheidsmaatregelen genomen op en rondom station Utrecht Centraal. De politie is verder extra alert op uitvalswegen vanuit Utrecht richting het zuiden van het land.

De Koninklijke Marechaussee laat weten verhoogd waakzaam te zijn op luchthavens en andere "vitale gebouwen". In de provincie Utrecht is het dreigingsniveau verhoogd tot niveau 5, het hoogste dreigingsniveau.

Burgemeester Utrecht: 'Gedachten gaan uit naar slachtoffers'

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen laat in een reactie weten dat zijn gedachten naar de slachtoffers en hun naasten uitgaan.

"Ik sta in nauw contact met de politie en het Openbaar Ministerie. Een eerste driehoek heeft inmiddels plaatsgevonden. De driehoek kan bevestigen dat politie en het Openbaar Ministerie op dit moment op zoek zijn naar diegene die verantwoordelijk is voor dit incident."

De gemeente Utrecht adviseert alle inwoners om binnen te blijven tot er meer bekend is. Nieuwe incidenten worden niet uitgesloten.

Politieke partijen schorten verkiezingsprogramma op

Verschillende politieke partijen hebben maandag de verkiezingscampagne in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen opgeschort in verband met het schietincident.

Dat hebben in ieder geval VVD, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en DENK maandagmiddag laten weten.