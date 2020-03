Aanslag Utrecht

Slachtoffer (74) van aanslag in Utrecht overleden, dodental naar vier

Een slachtoffer van de aanslag in Utrecht op 18 maart is overleden aan zijn verwondingen, zo is donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een 74-jarige man uit De Meern. Het totale aantal dodelijke slachtoffers van de aanslag komt hiermee op vier.